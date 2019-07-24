Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной гендиректора МАГАТЭ

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования по случаю кончины генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме подчеркивается, что уход из жизни Ю. Амано стал большой утратой для всего международного сообщества и для многих людей по всему миру.

Президент Казахстана отметил выдающуюся роль руководителя МАГАТЭ в продвижении на глобальном уровне усилий по нераспространению ядерного оружия и использованию ядерной энергии в мирных целях.

Мы всегда будем хранить светлую память о Ю. Амано - настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопасности", - пишет Касым-Жомарт Токаев.

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