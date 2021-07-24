Система Orphus

Цой прокомментировал задержку поставки вакцины Pfizer в Казахстан

23.07.2021 8965
Цой прокомментировал задержку поставки вакцины Pfizer в Казахстан
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - На брифинге в СЦК министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой ответил на вопрос о задержке поставок вакцины Pfizer в страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину". - сказал Цой.

 
При этом он подчеркнул, что Казахстан получил условия, которые нужны были стране для реализации поставок данной вакцины.
 

Думаю, в ближайшее время мы подпишем соглашение и сможем реализовать этот контракт", - заверил глава МЗ.

 
Министр также добавил, что в первую очередь вакцинировать препаратом Pfizer будут детей старше 12 лет. При этом он подчеркнул, что вакцинация будет проводиться только с согласия родителей.
 
Напомним, 10 июля в ходе расширенного заседания правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил наказать виновных за срыв поставки вакцины Pfizer
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая