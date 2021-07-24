Цой прокомментировал задержку поставки вакцины Pfizer в Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - На брифинге в СЦК министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой ответил на вопрос о задержке поставок вакцины Pfizer в страну, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Много разных обстоятельств, которые влияют на задержку вакцины, проходят переговоры. Мы стараемся ускорить процесс и своевременно поставить вакцину". - сказал Цой.

При этом он подчеркнул, что Казахстан получил условия, которые нужны были стране для реализации поставок данной вакцины.

Думаю, в ближайшее время мы подпишем соглашение и сможем реализовать этот контракт", - заверил глава МЗ.

Министр также добавил, что в первую очередь вакцинировать препаратом Pfizer будут детей старше 12 лет. При этом он подчеркнул, что вакцинация будет проводиться только с согласия родителей.

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