Система Orphus

Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря президента

07.09.2021, 16:24 7318
Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря президента
Фото: страница Берика Уали в Twitter
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря президента Берика Уали, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 

В настоящее время выясняю причины блокировки моего аккаунта в Twitter. Написал в техподдержку и жду от них разъяснений", - сообщил Уали. 


Он также напомнил, что активно использует другие соцсети, в частности, Facebook и Instagram. Пока служба техподдержки решает вопрос с восстановлением аккаунта, Уали пообещал делиться информацией о деятельности главы государства на других страницах. 

На странице Twitter говорится, что аккаунт может быть заблокирован за спам, нарушения правил или в случае, если аккаунт взломан. 
 
Напомним, в июле этого года на электронный портал правительства eGov.kz была совершена кибератака. Злоумышленники использовали метод "атака на водопое". Они получили доступ к загрузке файлов на сайт и опубликовали под видом офисных документов вредоносное программное обеспечение. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая