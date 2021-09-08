Фото: страница Берика Уали в Twitter
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Twitter заблокировал аккаунт пресс-секретаря президента Берика Уали, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время выясняю причины блокировки моего аккаунта в Twitter. Написал в техподдержку и жду от них разъяснений", - сообщил Уали.
Он также напомнил, что активно использует другие соцсети, в частности, Facebook и Instagram. Пока служба техподдержки решает вопрос с восстановлением аккаунта, Уали пообещал делиться информацией о деятельности главы государства на других страницах.
На странице Twitter говорится, что аккаунт может быть заблокирован за спам, нарушения правил или в случае, если аккаунт взломан.
Напомним, в июле этого года на электронный портал правительства eGov.kz была совершена кибератака. Злоумышленники использовали метод "атака на водопое". Они получили доступ к загрузке файлов на сайт и опубликовали под видом офисных документов вредоносное программное обеспечение.
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