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У казахстанцев возникли проблемы с доступом к сервисам ЕНПФ

05.01.2021 19927
Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Сегодня сайт Единого накопительного пенсионного фонда оказался недоступным, передает Kazakhstan Today.
 
При заходе на страницу enpf.kz выходит ошибка.
 
На страницах в соцсетях Egov.kz сообщается, что в настоящее время наблюдается периодическая недоступность сервисов ЕНПФ. 
 

Специалисты со стороны АО ЕНПФ занимаются устранением проблемы", - говорится в объявлении.

 
Напомним, с 1 января у казахсатанцев появилась возможность досрочного использования части пенсионных накоплений при условии соблюдения "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для проверки остатка на счете и возможности досрочного изъятия средств фонд запустил специальный сервис.
 

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