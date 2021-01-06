У казахстанцев возникли проблемы с доступом к сервисам ЕНПФ

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Сегодня сайт Единого накопительного пенсионного фонда оказался недоступным, передает Kazakhstan Today.

При заходе на страницу enpf.kz выходит ошибка.

На страницах в соцсетях Egov.kz сообщается, что в настоящее время наблюдается периодическая недоступность сервисов ЕНПФ.

Специалисты со стороны АО ЕНПФ занимаются устранением проблемы", - говорится в объявлении.

Напомним, с 1 января у казахсатанцев появилась возможность досрочного использования части пенсионных накоплений при условии соблюдения "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для проверки остатка на счете и возможности досрочного изъятия средств фонд запустил специальный сервис.

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