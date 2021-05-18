Участок улицы Чокина в Алматы частично закроют для проезда

АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд на участке улицы Чокина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 24 мая по 20 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шафика Чокина - от улицы Карасай батыра до проспекта Райымбека. Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Во время проведения работ горячая вода в дома будет подаваться по возводимой сейчас временной схеме горячего водоснабжения.

В компании просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

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