08.01.2024, 16:46 26006
Ученики четырнадцати школ в ЗКО имели доступ к сайтам с запрещенным содержанием
Директоров школ привлекли к административной ответственности
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Директоров 14 школ привлекли к административной ответственности за наличие у детей в стенах учебного заведения свободного доступа к запрещенным интернет-сайтам, сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.
Прокурорская проверка в Жангалинском районе ЗКО выявила случаи свободного доступа учеников 14 школ к сайтам с запрещенным контентом в кабинетах информатики.
Установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия", - уточнили в прокуратуре.
За допущенные нарушения директоров учебных заведений привлекли к административной ответственности.
В настоящее время ведется работа по установлению ограничения к доступу на подобные сайты во всех учреждениях образования района.
Напомним, состоящие на психиатрическом учете и судимые за сводничество работали в одной из школ Кызылорды.
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08.01.2024, 12:12 33426
Количество арестованных семейных дебоширов увеличилось в два раза в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество лиц, привлеченных к административному аресту за семейно-бытовое насилие, увеличилось в 2 раза в Казахстане, сообщил на брифинге в МВД заместитель председателя комитета административной полиции ведомства Ренат Зулхаиров.
Он напомнил, что в прошлом году, по поручению президента, ужесточена ответственность за бытовое насилие, внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы. В частности, с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Теперь административное производство возбуждается по факту, при этом правонарушитель в суде имеет право примириться в суде только один раз.
По его словам, только за второе полугодие 2023 года рассмотрено 50 тысяч обращений о бытовых скандалах.
По 64% материалам возбуждены административные производства. В 2 раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту. Более 27 тыс. семей примирились в суде", - рассказал Зулхаиров.
За 2023 год вынесено 87 тысяч защитных предписаний и установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. Они взяты под усиленный полицейский контроль.
Абулхаиров подчеркнул, что одними полицейскими мерами проблему бытового насилия не решить, поэтому правительство реализует Дорожную карту по пересмотру профилактики бытового насилия.
В регионах созданы мобильные группы по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участковыми инспекторами посещено 150 тысяч семей, выявлено более 500 семей, нуждающихся в помощи государства, сведения по ним направлены в заинтересованные государственные органы. Круглосуточно функционируют телефоны горячей линии "111" и "150", где каждый может получить консультацию или поддержку", - сообщил спикер.
Также выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, и продвижению семейных ценностей.
Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. В рамках особых требований к поведению правонарушителю суду предоставляется право временно выселить "агрессора" из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначить агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - уточнил Зулхаиров.
Аналогичные особые требования будут к поведению будут устанавливаться в рамках Уголовного кодекса. Также в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.
Напомним, премьер-министр Алихан Смаилов пообещал, что правительство продолжит работу по усилению ответственности за бытовое насилие.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одним из самых резонансных преступлений в минувшем году стало убийство, которое совершил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он до смерти избил свою супругу в собственном ресторане.
08.01.2024, 10:50 39266
Обнаружено предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты Майкаинского рудника
Фото: скриншот из видео
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Павлодар. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Обнаружено предполагаемое место падения автобуса в воронку шахты Майкаинского рудника. Аким Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в Instagram рассказал о том, как будут доставать провалившийся под землю автобус с людьми.
По его словам, поисковые работы на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" продолжаются. Вчера утром был установлен кран, с которого специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование местности для выявления пустот, металла или прочих аномалий.
Сканирование завершили в 15.30. Результаты обработаны, определено предполагаемое место, где находится автобус, глубина до его верхнего края приблизительно составляет 5-7 метров. В 20.00 провели заседание штаба, где принято решение об усилении работ по подготовке траншеи для спуска в котлован небольшого экскаватора, который должен добраться до автобуса, и дальнейших действий спасателей. Поиск пропавших ведется в круглосуточном режиме, не прекращаясь ни на минуту", - сообщил Асаин Байханов.
Он отметил, что всего в поисковых работах задействованы 136 человек, 41 единица техники, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, 4 января в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
08.01.2024, 10:08 41541
Казахстанские водители могут оформить ДТП без участия полиции и суда
Фото: Polisia.kz
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года казахстанские водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда. Для этого государством разработано специальное мобильное приложение "Европротокол", сообщает Polisia.kz.
С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт ДТП и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании.
Есть обязательных три условия для оформления ДТП по "Европротоколу":
- В ДТП участвуют только два транспортных средства;
- У водителей должна быть действующая страховка и отсутствие разногласий по поводу того, кто является виновником, а кто пострадавшим;
- В результате аварии не причинен вред здоровью, а сумма ущерба для автотранспорта не превышает 100 МРП, что составляет 369 тысяч тенге.
Для оформления ДТП в упрощенном порядке необходимо скачать на мобильный телефон приложение "Европротокол", пройти процедуру регистрации и вложить фото и видеоматериалы происшествия. При необходимости участники ДТП могут обратиться к ближайшим нарядам полиции, которые окажут содействие в использовании данного приложения", - сказал старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Куаныш Тлекбаев.
Он рассказал о преимуществах "Европротокола".
Первое. Водителям не придется ждать полицию в пробках для оформления мелких ДТП, соответственно снизятся заторовые ситуации на дорогах. Второе. По ДТП, оформленным в упрощенном порядке, водители не привлекаются к административной ответственности. Третье. Сокращаются сроки страховых выплат за счет исключения административных и судебных процедур. Если ранее с момента составления протокола до получения страховых выплат могло пройти от 30 до 90 дней, то сейчас на получение страховой выплаты будет уходить всего порядка пяти дней. В заключение хотелось бы призвать водителей соблюдать Правила дорожного движения и избегать совершения ДТП", - отметил Куаныш Тлекбаев.
08.01.2024, 09:45 42461
В Астане расследуется семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Органом уголовного преследования расследуется семь уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков по 10 многоквартирным жилым комплексам. Об этом сообщили в Прокуратуре города Астаны.
Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу лиц и их активов. К 7 лицам, в том числе 3 руководителям стройкомпаний применена мера пресечения в виде содержания под стражей. При содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан на территории Москвы. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на сегодняшний день Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворен запрос о выдаче подозреваемого.
Как сообщалось ранее, ущерб казахстанцам от недобросовестных застройщиков превысил 30 млрд тенге.
08.01.2024, 08:19 44666
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, на севере преимущественно в виде снега с метелью, на юге, юго-востоке преимущественно в виде дождя, на севере, юге Акмолинской области, ночью на севере Костанайской области прогнозируется сильный снег.
По данным синоптиков РГП "Казгидромет", по республике прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер.
На большей территории области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области временами 30 метров в секунду и более.
Днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области временами 30 метров в секунду и более.
В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный утром и днем на юго-востоке области временами 30 метров в секунду и более.
В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный днем на юго-востоке области временами 30 метров в секунду и более.
В Астане ожидается сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, утром и днем временами 25 метров в секунду.
В Алматы сегодня ожидаются осадки, +6+8 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий в пяти областях действует ограничение на движение автотранспорта по ряду автодорог республиканского значения.
В частности, ограничение движения для всех видов автотранспорта введено на автодороге Астана - Темиртау.
В Акмолинской области: на 1292-1353 километре участка ПВП Жибек жолы - граница Карагандинской области трассы Екатеринбург - Алматы. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.
В Жетысуской области: 84-184 километр участка станция Коктума - станция Достык трассы Ушарал - Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В Карагандинской области:
- 1505-1854 километр, на участке село Новостройка - Балхаш трассы Екатеринбург - Алматы;
- 231-324 километр, участок граница Павлодарской области - поселок Ботакара трассы Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара;
- 17-217 километр, участок Караганда - Каркаралы трассы Караганда - Аягоз - Бугаз;
- 970-1135 километр, участок Караганда - граница Павлодарской области трассы Кызылорда - Павлодар;
- 788-906 километр, участок граница Улытауской области - поселок Топар трассы Кызылорда - Павлодар. Ограничение действует для всех видов автотранспорта;
- 1353-1426 километр, участок граница Акмолинской области - ПВП Темиртау трассы Екатеринбург - Алматы. Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.
В Павлодарской области:
- 1135-1206 километр, участок граница Карагандинской области - поселок Шидерты трассы Кызылорда - Павлодар;
- 137-231 километр, участок поселок Баянаул - граница Карагандинской области трассы Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В Жетысуской области: 84-184 километр, участок станция Коктума - станция Достык трассы Ушарал - Достык.
Убедительная просьба не пренебрегать ухудшением погодных условий и заблаговременно строить свой маршрут передвижения по автомобильным дорогам. Также напоминаем о работе круглосуточного колл-центра 1403, куда Вы можете обращаться за информацией о состоянии автодорог", - отметили в НК "КазАвтоЖол".
06.01.2024, 20:00 89131
Поздравление в канун Рождества
Фото: Kazakhstan Today
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Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Рождеством!
В канун светлого праздника наша редакция желает вашему дому тепла, уюта и благополучия! Пусть рождественские выходные подарят вам добро и чудеса, а атмосфера вокруг - окутает вас сказкой!
Здоровья и исполнения всех желаний вам и вашим ближним!
Мы надеемся, что в эти светлые дни погода в доме и за окном будет радовать вас солнцем, а хорошее настроение станет поводом для благих дел!
Мира и любви вам, дорогие друзья!
06.01.2024, 14:53 97031
ВОЗ предупредила о росте заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус сообщил о росте заболеваемости коронавирусом и призвал население планеты продолжить применять превентивные меры.
Число респираторных заболеваний, вызванных COVID19, гриппом и другими патогенами растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что эта тенденция продолжится и после недавних праздников", - написал глава ВОЗ на своей странице в X.
Тедрос Гебреисус рекомендовал обязательно проводить тестирование на коронавирус и при необходимости обращаться за медицинской помощью
Продолжайте использовать маски, проветривать помещения и дистанцироваться, чтобы снизить риск заражения. Убедитесь, что вы и ваши близкие своевременно вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - добавил он.
Глава ВОЗ дал рекомендацию всем правительствам - обеспечить доступ к надежным тестам, лекарственным препаратам и вакцинам, особенно для тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелого течения инфекции.
Продолжайте эпиднадзор, секвенирование и отчетность, чтобы отслеживать эволюцию вируса COVID-19 и предоставлять четкие сообщения о рисках и мерах по снижению риска для вашего населения", - заключил Тедрос Гебреисус.
Ранее ВОЗ сообщала о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 52 процента за 28 дней.
06.01.2024, 11:53 83486
В Казахстане запустили “европротокол”
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Республике Казахстан внедрен упрощенный порядок оформления заявления на страховую выплату по обязательному автострахованию "европротокол", сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Для урегулирования страховых случаев в рамках европротокола дорожно-транспортное происшествие должно соответствовать специальным требованиям:
- в ДТП 2 участника, у которых имеется действующий страховой полис;
- сумма ущерба до 100 МРП;
- у участников ДТП нет разногласий в том, кто является виновной стороной, а кто пострадавшей;
- нет вреда здоровью и имуществу третьих лиц.
В пресс-службе агентства добавили, что для удобства пользователей АО "Фонд гарантирования страховых выплат" разработал специальное мобильное приложение "Европротокол", которое доступно для скачиваний в App Store и Google Play.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?