02.10.2024, 15:09 58406
Учителя одной из школ Астаны подозревают в домогательстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане разгорелся скандал в одной из гимназий. Родители семиклассниц обвинили 43-летнего преподавателя истории в домогательствах.
Об инциденте сообщил паблик astananews.kz.
В качестве доказательства они привели переписку в WhatsApp. Также родители утверждают, что учитель неоднократно оставлял школьниц в классе после уроков и приходил на работу в нетрезвом состоянии.
Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию, что, похоже, было сделано для предотвращения шума и сохранения своего кресла. Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шума. Родители требуют увольнения по статье и привлечения к уголовной ответственности", - сообщается в информации.
В управлении образования столицы сообщили, что педагог был на испытательном сроке и сейчас уже уволен по статье 52 Трудового кодекса РК "Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению", - сообщили в полиции.
В прошлом году в Экибастузе было возбуждено уголовное дело в отношении учителя физкультуры, который домогался 14-летней школьницы.
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03.10.2024, 13:55 15116
В казахстанские дома ребенка поступило рекордное число детей
В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в прошлом году на 8,5% выросла численность детей, поступивших в дома ребенка, сообщает Finprom.
В 2023-м году в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. Это рекордная годовая численность поступивших за последние несколько лет. Важно, что лишь 546 маленьких казахстанцев, которых направили в такие специализированные учреждения, были признаны оставшимися без попечения родителей. Отцы и матери остальных детей не были лишены родительских прав", - говорится в материале.
Авторы отмечают: речь идет только о так называемых домах малюток, где воспитанники живут до 3-4 лет или пока их не усыновят.
После наступления предельного возраста детей переводят в другие учреждения - детские дома, интернаты или специальные медучреждения. Исходя из данных о численности детей, находящихся в домах ребенка на конец года, можно сделать вывод, что средняя численность воспитанников изменилась незначительно", - пишет агентство.
Общая численность маленьких казахстанцев всех возрастов, которые остались без попечения родителей, за последние несколько лет сократилась на 11,8%. В то же время доля усыновленных и взятых под опеку или патронат за эти годы выросла с 81% до 82,6%. Численность детей, живущих в различных интернатных государственных учреждениях, сократилась с 4,6 тыс. до 3,8 тыс. человек.
При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.
Ведомство намерено добиться перехода к системе усыновления как основной форме социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Закрыть все детские дома и дать каждому ребенку возможность расти в семье.
Для этого разработана стратегия по переходу к модели профессиональных родителей - людей, которые прошли отбор и обучение. За свою работу профессиональные мамы и папы будут получать зарплату, а также пособие на содержание ребенка. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в мажилис больше года назад, но до сих пор не получил одобрения", - пишут авторы.
Они подчеркивают, что предложение о создании института профессиональных приемных семей в Казахстане основано на успешном международном опыте. Во многих развитых странах такие инициативы внедрены много лет назад и показали хорошие результаты.
К примеру, в Японии больше половины воспитанников детских домов и приютов - социальные сироты, то есть их родители живы, но лишены прав. Численность воспитанников интернатных учреждений - более 40 тыс., из них 60% попали туда по требованию органов опеки из-за жестокого обращения со стороны родителей. Ещё 30% воспитанников приводят в детские дома сами родители, которые не могут содержать ребенка. Практика усыновления в этой стране развита не очень хорошо: лишь 15% детей, оставшихся без попечения родителей, попадают в новые семьи. Исключительный факт: на одного воспитателя в японском детском доме приходятся всего два ребенка.
В США действует система, к которой хочет прийти Казахстан: нет как таковых детских домов с длительным периодом проживания. Есть Центры пребывания, в которых дети, оставшиеся без попечения родителей, живут некоторое время, пока им не найдут новую приёмную семью. Нередко это как раз профессиональные приемные семьи, которые в США называют "фостерными" (от англ. foster - воспитывать, ухаживать). В международных СМИ пишут и о минусах такой системы: приемные родители могут отказаться от ребенка, нередко до совершеннолетия ребенок может сменить несколько семей. Частичную альтернативу детским домам составляют малокомплектные дома по типу детских деревень", - говорится в информации.
Опыт детских деревень SOS также широко распространен в Германии. Несколько детей живут в отдельном доме с "профессиональной" мамой, получающей зарплату за воспитание и уход за ними. Также в Германии развита поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, за счет частных фондов, и существуют приюты, где такие дети живут, пока им не найдут новую семью.
Израиль славится тем, что в этой стране нет детских домов, но есть очередь на усыновление детей, оставшихся без попечения родителей. Если такого ребенка не забирают в свою семью родственники, опека находит ему приемную семью. Требования к новым родителям очень строгие, проверка документов усыновителей длится от шести месяцев до года. Случаи вторичного сиротства, когда усыновленного ребенка возвращают, единичны", - приводит примеры агентство.
03.10.2024, 12:11 20726
Сенаторы предложили ограничить TikTok в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил ввести ограничения для пользователей сети TikTok в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Он отметил, что некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В связи с этим Кыргызстан запретил эту платформу и предпринял шаги по защите психики детей.
Кибербезопасность - это один из главных вопросов цифрового мира. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора данных пользователей TikTok и ввели ограничения", - сказал сенатор.
Депутат считает, что в Казахстане тоже важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью.
Конфиденциальность данных также вызывает серьезную озабоченность. Канада ввела ограничительные меры для TikTok из-за безопасности данных. Способы сбора данных пользователей и их хранение могут быть сомнительными", - сказал Геннадий Шиповских.
Также, по его словам, ограничения нужны для поддержания общественной стабильности. Распространение дезинформации и провокационного контента в TikTok "скорее всего, негативно повлияет на социальную стабильность в стране". Широкое распространение дезинформации может вызывать панику в стране и исказить общественное мнение.
Депутат также выразил обеспокоенность распространением в сети TikTok соревнований, проводимых в формате стрима, в которых проигравший получает различные задания со стороны победителя. Например, такие приказы как "налей на себя зеленку", или "положи свечку в рот", или другого рода требования могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни человека и унижать его перед обществом, сказал он.
Сенатор предложил ряд мер для защиты детей от опасного онлайн-контента. В частности, по его мнению, платформа TikTok должна предложить четкий алгоритм по выявлению и ограничению экстремизма, радикализма, сепаратизма, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента.
Кроме того, сенаторы предлагают рассмотреть механизм блокировки для детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей.
В противном случае мы просим заблокировать платформу TikTok в нашей стране. Решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровых моральных ценностей граждан страны и снижению распространяющихся среди молодежи опасных игр и привычек", - сказал Геннадий Шиповских.
03.10.2024, 10:17 26226
Бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном природном парке
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тянь-шаньские бурые медведи попали в объектив фотоловушки в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря. Длина тела медведя может составлять 1,5-2,2 метра, масса 135-200 кг.
03.10.2024, 09:16 28466
Когда в Алматы начнется отопительный сезон
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 7 по 11 октября в Алматы планируется подключение объектов к центральному отоплению. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и медико-социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматы.
По данным акимата, на данный момент готовность к отопительному сезону составляет 99%.
ТОО "АлТС" уже готово запустить циркуляционный режим, что позволит оперативно начать подачу тепла при необходимости. Коммунальное предприятие полностью укомплектовано всем необходимым - от материально-технической базы до спецтехники и одежды для бригад, которые будут заниматься устранением возможных аварий и технологических сбоев", - отметили в ведомстве.
В рамках подготовки к отопительному сезону в этом году была проведена реконструкция 20 км тепловых сетей в шести районах города. Специалисты успешно завершили испытания и ремонт сетей, а также модернизировали насосное оборудование. Всего подготовлено 69 насосных станций и 24 бака-аккумулятора, которые позволят выравнивать пиковые нагрузки в сети горячего водоснабжения.
Для оперативного устранения повреждений в отопительный период 2024-2025 годов сформирован аварийный запас материалов и оборудования. В случае возникновения нештатных ситуаций будет задействовано 16 аварийных и ремонтных бригад численностью 220 человек и 56 единиц техники. Также готовы к работе 7 эксплуатационных районов из 33 участков с общим количеством персонала - 714 человек.
Напомним, что отопительный сезон в Алматы обычно начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов или ниже на протяжении пяти суток. После этого местные исполнительные органы принимают решение о старте отопительного сезона. В прошлом году отопление начали подключать с 10 октября.
Подключение тепла происходит поэтапно:
- социальные объекты (детские сады, школы, медицинские учреждения);
- жилые дома, общежития, гостиницы;
- административные здания, учебные заведения, театры;
- прочие здания.
Потребители будут уведомлены о начале отопительного сезона энергопередающей организацией, а аварийные и сервисные службы получат инструкции по подключению тепла на объектах, добавили в акимате.
02.10.2024, 16:37 55311
В Казахстане спрос на услуги психиатрических больниц за год вырос почти на 12%
В 2023 году в психоневрологических медико-социальных учреждениях для взрослых проживало 11,9 тыс. человек
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет спрос на услуги психиатрических больниц. Во втором квартале текущего года их оказано на 11,8% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.
Основная часть услуг - 94,1% от общего объема (13 млрд тенге) была оказана за счет бюджетных средств. Годовой рост в этом сегменте составил 9,7%. Услуги, оказанные за счет населения, составили 785,7 млн тенге (плюс 60,7% за год), за счет предприятий - 35,1 млн тенге (плюс 28,5%).
Наибольшие объемы услуг зафиксированы в Шымкенте и Алматы, а также в Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях.
В 2023 году в стране насчитывалось 46 психоневрологических медико-социальных учреждений для взрослых и 17 учреждений для детей. В них работает 1,6 тыс. и 380 сотрудников соответственно.
В 2023 году в психоневрологических медико-социальных учреждениях для взрослых проживало 11,9 тыс. человек - на 0,6% больше, чем годом ранее. Наибольшая численность проживающих была зарегистрирована в Карагандинской области: 1,8 тыс. человек, плюс 0,4% за год. Далее идут Костанайская и Северо-Казахстанская области: по 1,2 тыс. человек в каждом из регионов. В детских учреждениях такого типа проживало 1,4 тыс. человек - на 11,1% больше, чем в 2022 году. В разрезе регионов больше всего детей проживало в психоневрологических медико-социальных учреждениях в Шымкенте (206 человек), а также в Карагандинской (148 человек) и Костанайской (135 человек) областях", - говорится в информации.
02.10.2024, 12:22 64251
Учителя города Алатау вышли на митинг из-за сокращения зарплат
Педагогов лишили сельской доплаты в 25%
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Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 октября в новом городе Алматинской области Алатау педагоги вышли на стихийный митинг из-за сокращения заработной платы.
В Сети появилось видео скопления людей на улице Алатау. В комментариях к публикации говорится, что на митинг вышли учителя, поскольку после получения статуса города педагогов лишили сельской надбавки в 25%.
Несогласие с новыми размерами зарплат выразил педагогический коллектив школ № 1 и № 47. Представители местных властей провели с ними встречу, сообщили в отделе образования города.
В пресс-службе объяснили, что в состав города Алатау были включены населенные пункты, которые ранее относились к Конаеву, Илийскому и Талгарскому районам Алматинской области.
В соответствии с действующим законодательством произошли изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, проживающих на данных территориях", - пояснили чиновники.
Отмечается, что по итогам встречи с педколлективами достигнуто взаимопонимание.
Напомним, в январе текущего года село Жетыген Илийского района Алматинской области было отнесено к категории города областного значения и переименовано в Алатау.
01.10.2024, 18:56 100076
Жителей и общественность Алматы возмутил захват земли общего пользования
Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей и общественность Алматы возмутил захват "зеленой зоны" - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева, сообщает Экологическое общество Алматы.
Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
Экологическое общество присоединяется к требованию алматинцев к акимату - немедленно демонтировать незаконное самовольно установленное ограждение "зеленой зоны". Мы также напоминаем, что застройщики и никто другой не имеют права ограждать земли общего пользования, земли, используемые для озеленения города.", - сообщили в ЭОА.
Напомним, ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители районов близ Семипалатинского полигона - всего около 800 тысяч человек, нуждающиеся в профессиональной помощи и реабилитации, почти полтора десятка лет не могут дождаться строительства обещанного им госпиталя близ Алматы.
Ранее юрист, член ОО "Сенiм Адал", CEO "Каспийский экологический консорциум LTD", национальный докладчик по глобальным климатическим спорам Columbia Law School Ернар Сайлыбаев в ходе пресс-тура "Яблоневые сады Алматы - не все потеряно" озвучил несколько предложений по сохранению садов как уникального культурного ландшафта.
01.10.2024, 15:37 94771
Суд вернул иск к правительству об оспаривании решения о введении единого часового пояса
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Административный суд Астаны вернул иск к правительству Республики Казахстан в лице Министерства торговли и интеграции о признании незаконным решения о введении в стране единого часового пояса.
По информации суда, в своем иске казахстанец выдвинул требования признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", а также признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации.
Требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило", - сообщили в пресс-службе суда.
Таким образом, заключили в ведомстве, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил, в связи с чем иск был возращен.
Напомним, 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Депутат Лукбек Тумашинов обратился к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения. Мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал, что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане. Депутаты партии Amanat пообещали, что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?