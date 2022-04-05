Угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов РК

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Казахстане потенциальная угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов из 1010 паводкоопасных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом реализация комплекса противопаводковых мероприятий Дорожной карты и других планов сняла угрозу подтопления с 340 населенных пунктов и минимизировала опасность в 385 имеющихся населенных пунктах. На сегодняшний день потенциальная угроза сохраняется для 285 населенных пунктов из 1010 паводкоопасных", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, за сутки на территории регионов силами местных исполнительных органов и МЧС проведены работы по откачке 144 379 кубических метров талых вод в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областях и Нур-Султане.

Также в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской областях уложено 7 961 мешок с инертными материалами. В Западно-Казахстанской области на площади 250 квадратных метров проведены ледорезные работы на реках.

В Западно-Казахстанской области в аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС Мангистауской и Атырауской областей в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, двух плавательных средств и шести мотопомп.

В настоящее время на контроле находятся подтопленные 53 жилых дома в Западно-Казахстанской области и 57 дачных домов в Актюбинской области", - проинформировали в МЧС.

За сутки в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях эвакуировано 773 человека, которые размещены в пунктах временной эвакуации и у родственников. Жертв и пострадавших нет. Вертолетом АО "Казавиаспас" МЧС из села Жаксыбай в Уральск доставлены две беременные женщины.

За сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрировано подтопление 99 жилых домов, в Актюбинской области подтоплено 57 дачных домов и 21 дворовая территория", - рассказали в ведомстве.

Происходят переливы на двух участках дорог республиканского значения Актюбинской области, а также на 14 участках областного и местного значения Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей.

В работах задействовано 2229 человек, 489 единиц техники, 238 водооткачивающих средств и 27 плавсредств МЧС, МВД, ПС КНБ, МИО, заключили в министерстве.