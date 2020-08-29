Украина изменила правила въезда

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - С 28 августа начинают действовать изменения в правилах въезда в Украину, передает Kazakhstan Today.

В период с 28 августа по 28 сентября въезд в Украину будет разрешен только для следующих категорий пассажиров:

- лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины;

- лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу в Украине;

- технические специалисты, прибывающие по приглашению представителей украинских предприятий;

- транзитные пассажиры, имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух дней;

- лица, прибывающие в страну с целью обучения;

- лица, проходящие службу в Вооруженных силах;

- лица, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Украине.

Пассажирам, не входящим в данные категории, предлагается бесплатное перебронирование на другие даты или полный возврат стоимости билетов.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан восстановил авиасообщение с семью странами , в перечень входит и Украина. С 19 августа из Алматы в Киев отправляются три рейса в неделю.

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