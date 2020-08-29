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Украина изменила правила въезда

28.08.2020, 11:21 15256
Украина изменила правила въезда
Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - С 28 августа начинают действовать изменения в правилах въезда в Украину, передает Kazakhstan Today.
 
В период с 28 августа по 28 сентября въезд в Украину будет разрешен только для следующих категорий пассажиров:
 
- лица, являющиеся супругами или детьми граждан Украины; 
 
- лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу в Украине; 
 
- технические специалисты, прибывающие по приглашению представителей украинских предприятий; 
 
- транзитные пассажиры, имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух дней; 
 
- лица, прибывающие в страну с целью обучения; 
 
- лица, проходящие службу в Вооруженных силах; 
 
- лица, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Украине.
 
Полный список категорий доступен по ссылке.
 
Пассажирам, не входящим в данные категории, предлагается бесплатное перебронирование на другие даты или полный возврат стоимости билетов.
 
Ранее сообщалось о том, что Казахстан восстановил авиасообщение с семью странами, в перечень входит и Украина. С 19 августа из Алматы в Киев отправляются три рейса в неделю.
 

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