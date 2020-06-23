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Уральск планируют отключать от водоснабжения в дневные часы из-за перерасхода воды

22.06.2020, 20:05 8857
Уральск планируют отключать от водоснабжения в дневные часы из-за перерасхода воды
Уральск. 22 июня. Kazakhstan Today - Уральск планируют отключать от водоснабжения в дневные часы из-за перерасхода воды, передает Kazakhstan Today.
 
Сложившаяся ситуация связана с тем, что потребление воды населением выросло в летнее время, сообщает "Мой город".
 
Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы", компания не успевает наполнять резервуары для потребления воды из подземного источника.
 

К примеру, Зачаганск потреблял зимой от 5 до 6 тыс. кубометров воды в сутки, сейчас потребление выросло до 10 тыс. кубометров. Это говорит о том, что люди поливают водой свои огороды. Мы просто не успеваем набрать воды в резервуар, эта проблема так дальше и будет расти, если не будут приняты экстренные меры. Необходимо финансирование, чтобы увеличить добычу воды", - рассказал директор предприятия.

 
Он также заявил, что в зависимости от расхода будет производиться отключение воды в городе с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 в те дни, когда не будут успевать наполнять резервуар.
 

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