Уроки "Аккента": еще в ряде жилых комплексов Алматы нет аварийных выходов  

Жители просят обратить внимание на эту проблему и переоборудовать дома

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Алматы. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После страшного пожара в микрорайоне Аккент съемочная группа "31 канала" объехала жилые комплексы Алматы и выяснила, что еще в шести ЖК нет аварийных выходов.





Новость о пожаре и гибели женщины в "Аккенте" не на шутку перепугала жильцов построенного год назад жилого комплекса. Он неплохо укомплектован: домофоны, лифт и даже пандусы для инвалидов - вот только аварийного выхода или кнопки вызова пожарных почему-то не предусмотрели, сообщает телеканал.









Я считаю, что аварийный выход должен быть во всех ЖК. У нас его нет и не было. Хотелось бы, чтобы установили лестницы возле окон на случай пожара", - сказала алматинка по имени Эльвира.





Похоже, про пожарную безопасность не слышали и в другом ЖК на проспекте Райымбека. Девятиэтажное здание также не имеет аварийного выхода. А в день пожара в "Аккенте" возле комплекса загорелось двухэтажное каркасно-камышитовое здание. Жильцы опасались, что огонь может перекинуться на их комплекс. К счастью, все обошлось.





Также, по словам жильцов, у них проблемы с проводкой лифта, причем один в один, как в ЖК "Аккент".





Лифт неисправный, загорится так же, как и в том ЖК. И все мы там останемся на верхних этажах. Я сам живу на восьмом этаже. Как спускаться? Прыгать с восьмого этажа?" - говорит житель Алматы Габит Нурпазыл.





В городском акимате обещали на днях разъяснить ситуацию по аварийным выходам и принять меры.





Напомним , пожар в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент начался вечером 1 августа. Очевидцы засняли, как люди выпрыгивали из окон ЖК. Неравнодушные граждане ловили выпрыгивающих с помощью матрасов. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина погибла





В ДЧС города отметили, что на пути спецмашин по проспекту Райымбека был автомобильный затор и подъезд пожарной техники был ограничен припаркованным автомашинами.





Тушение пожара значительно осложнялось заставленными частными автомобилями. В этой связи департамент по ЧС города Алматы просит не создавать препятствия для проезда экстренных служб", - сообщили в ДЧС.





Стоит отметить, что жители Алматы регулярно жалуются на уплотняющую застройку и многочленные строительные площадки в городе, которые могут стать преградой для проезда спецмашин. Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.





Еще в 2008 году в компании, которая занимается консультацией в области противопожарной безопасности, сообщили , что у пожарных нет эффективных средств спасения людей с высоты.





Согласно мировой статистике, каждое высотное здание горит раз в 49 лет. Никто не может определить, в какой именно период из этих 49 лет произойдет возгорание. Но в связи с увеличением плотности застройки городов и увеличением высотных объектов статистика по количеству пожаров также увеличивается. Это высшая математика, или теория вероятности: на больший объем зданий больше вероятности возникновения кризисных ситуаций", - рассказал президент ТОО "TITUM" Юрий Цепурит.





Он подчеркнул, что гибель людей происходит в основном от распространения по зданию продуктов горения.





В период эксплуатации здания никто не задумывался о том, что существуют специальные тамбуры у лифтов, закрытие дверей которых препятствует распространению дыма по зданию в случае возникновения пожара. Вы можете зайти в любое здание, и всегда эти двери будут открыты. Люди не понимают, для чего они нужны... Необходимо повышать профессиональный уровень тех специалистов, которые помогают осуществлять контроль за выполнением норм противопожарной безопасности высотных объектов, и расширять их полномочия в вопросе требований устранения нарушений. Даже если в зданиях изначально были соблюдены все требования по противопожарной безопасности, реально в эксплуатации они не выполняются. Любая система пожаротушения требует периодического технического обслуживания", - пояснил эксперт.





Также специалист затронул проблему подъездных путей для спецмашин в случаях ЧП. Подъезды к зданиям - это большая проблема, которая требует комплексного подхода.





Это и расширение транспортного пути, и выделение земель под автомобильные стоянки. Тот же этикет на дорогах, соблюдение правил дорожного движения - все эти факторы влияют на решение данного вопроса", - добавил глава компании.