Москва. 10 декабря. Kazakhstan Today - Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает Kazakhstan Today.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким", - написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина (ныне Российский государственный университет нефти и газа) по специальности "инженер-механик". С июля 1991 года по 2001 год занимал пост премьера правительства Москвы (в 2001 году должность была упразднена, при этом правительство столицы осталось подчинено мэру). 6 июня 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен мэром Москвы, пишет ТАСС

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