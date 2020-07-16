Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Ушел из жизни один из первых членов ЦИК Казахстана Владимир Фоос, передает Kazakhstan Today.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 14 июля 2020 года на 70-м году ушел из жизни Фоос Владимир Карлович. Владимир Карлович стоял у истоков формирования электоральной системы независимого Казахстана, посвятив работе в Центральной избирательной комиссии свыше 20 лет. Для всех, кто работает в избирательной системе, Владимир Карлович - это легенда и человек-эпоха. В работе его всегда отличал высочайший уровень профессионализма и глубокое понимание деталей организации избирательного процесса. Коллеги с признанием отмечают колоссальный вклад Владимира Карловича в развитие методологии и практики организации избирательного процесса. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Владимир Карлович оставался добрым другом и мудрым наставником, щедро делился бесценным опытом и профессиональными знаниями. Скоропостижный уход Владимира Карловича - это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Его отличали такие особые человеческие качества как добропорядочность, отзывчивость и скромность, неизменное жизнелюбие и оптимизм", - сообщили в ЦИК РК.

Коллектив Центральной избирательной комиссии выражает глубокие соболезнования родным и близким.

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