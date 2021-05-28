Ушел из жизни поэт, хореограф и сценарист Дюсенбек Накипов

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - В Алматы на 75-м году жизни скончался поэт, хореограф и сценарист Дюсенбек Накипов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О кончине деятеля искусства сообщил его племянник Жанимбек Алимбаев.

Скончался мой дядя, Дюсенбек Накипов, - поэт, хореограф-либреттист, сценарист и просто человек с большим сердцем. Окончил Хореографическое училище Большого театра (ныне Московская академия классического танца), в котором учился вместе с Натальей Аринбасаровой (1964), и факультет журналистики КазГУ имени аль-Фараби (1985). Солист балета ГАТОБ имени Абая (1964-1986). Главный редактор творческого объединения "Алем" киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова (1987-1991). Организатор ряда международных культурных и гуманитарных программ. Председатель Союза хореографов Казахстана, президент Международного фестиваля "Приз традиций", - написал он в Facebook.

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