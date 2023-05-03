Ушел из жизни российский модельер Валентин Юдашкин

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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным еженедельного мониторинга, с начала эпидсезона текущего года в медицинские организации города обратились 356 пострадавших с укусами клещей, в том числе детей - 187 (52,5%). При этом зарегистрирован всего один лабораторно зарегистрированный случай энцефалита, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы.





По словам главного санврача города, отмечается снижение количества пострадавших от укусов клещей в 1,5 раза. Всем пострадавшим от укусов клещей своевременно оказана экстренная помощь с введением противоклещевого иммуноглобулина.





В городе прививки можно получить в городских поликлиниках по месту жительства (или по месту прикрепления) бесплатно после консультации врача. Курс вакцинации состоит их двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в эпидсезон. Наиболее оптимальный интервал между первой и второй прививками равен 5-7 месяцев (осень-зима). Посещение очага клещевого энцефалита в эпидсезон допускается не раньше чем через 2 недели после проведения второй вакцинации", - сообщил Касымхан Алпысбайулы.





Ревакцинацию проводят однократно через год после завершения курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые три года однократно. Согласно инструкции вакцина против клещевого энцефалита рекомендована детям с 3 лет и взрослым.





К контингенту, подлежащему вакцинации против клещевого энцефалита, относятся:





1) население, проживающее на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях;





2) прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:





- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;





- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения;





3) лица, посещающие эндемичные по клещевому энцефалиту территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и садовых участках;





4) лица, работающие с возбудителями клещевого энцефалита.





Клещевой энцефалит - опасная вирусная инфекция, которая встречается в стойких природных очагах, проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Причиной заболевания является РНК-содержащий вирус клещевого энцефалита, который относится к роду флавовирусов. Вирус переносят иксодовые клещи, они же являются его главным резервуаром, информирует портал invitro.ru





В организм человека вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща или, что происходит значительно реже, с молоком зараженной козы, еще реже - коровы. Первично вирус размножается и накапливается в клетках иммунной системы, затем выходит в кровь, поступает в лимфоузлы, печень, селезенку и другие органы. Там размножается и атакует нервные клетки шейного отдела спинного мозга, мозжечка, мозговых оболочек, оставаясь там надолго и проникая все глубже в ткани головного мозга.





Инкубационный период (от момента инфицирования до первых клинических проявлений) составляет в среднем 7-12 дней, но может варьироваться от 1 до 30 дней. Редко в этот период возникают предвестники заболевания - общее недомогание, слабость в мышцах конечностей и шеи, онемение кожи лица, головная боль, бессонница, подташнивание.





Болезнь начинается остро: с повышения температуры тела до 38-40°С, симптомов интоксикации (сильной слабости, быстрой утомляемости, нарушения сна), а также с симптомов раздражения оболочек головного мозга (тошноты, рвоты, резкой головной боли, невозможности прижать подбородок к груди).





Возникает заторможенность, спутанность сознания, покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. Пациент может ощущать боль в мышцах всего тела, сильнее всего там, где впоследствии будут наблюдаться нарушения движения; может возникнуть онемение участков кожи или ощущение ползанья мурашек, жжения и др.





По мере развития заболевания появляются основные симптомы, которые и определяют его форму. Чаще всего клещевой энцефалит протекает по следующим клиническим вариантам:





- в виде лихорадки, продолжающейся 3-5 дней с явлениями общей интоксикации, но без признаков поражения нервной системы. Исходом является быстрое выздоровление;





- в виде поражения оболочек головного мозга (у взрослых встречается чаще всего), которое проявляется нестерпимой головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения, светобоязнью; появляется вялость, заторможенность. Температура тела повышена, лихорадка продолжается 7-14 дней. Прогноз благоприятный;





- в виде поражения оболочек и вещества мозга, когда к симптомам раздражения мозговых оболочек добавляются нарушения движений в конечностях вплоть до параличей, нарушения зрения, слуха, речи, затруднение глотания и др. Иногда возникают судорожные припадки. Пациент плохо ориентирован в месте и времени, часто наблюдаются бред и галлюцинации. Восстановление происходит долго, нередко двигательные нарушения остаются пожизненно. Это тяжелая форма клещевого энцефалита, поэтому не исключен летальный исход;





- в виде поражения спинного мозга c развитием нарушений движений (парезов и параличей) в мышцах шеи и конечностей;





- в виде поражения нервных корешков и волокон с развитием нарушений чувствительности и движений в конечностях.





Клещевой энцефалит у детей чаще протекает в виде лихорадки или с признаками поражения оболочек головного мозга.





Иммунитет к вирусу после перенесенного клещевого энцефалита пожизненный.





Лечение клещевого энцефалита должно быть начато как можно раньше. В этих целях применяют противоклещевой иммуноглобулин, противовирусные препараты, воздействующие на РНК вируса, препараты интерферона, индукторы интерферона.





Проводят терапию, уменьшающую интоксикацию, улучшающую мозговое кровообращение, снижающую боль. По показаниям применяют противосудорожные, антиоксидантные препараты.





Возможны следующие осложнения клещевого энцефалита в остром периоде заболевания при поражении вещества мозга: отек головного мозга с последующим нарушением дыхания, сердечной деятельности и комой, кровоизлияния в ткань головного мозга.





При присоединении бактериальной инфекции развивается воспаление лор-органов, легких, почек и других систем организма.





Остаточные явления в виде парезов и параличей, атрофии мышц (уменьшении их массы) приводят к инвалидности. Возможны косметические дефекты - косоглазие, асимметрия лица и др.