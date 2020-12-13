Ушел из жизни Валентин Гафт

Москва. 12 декабря. Kazakhstan Today - На 86-м году жизни ушел из жизни актер Валентин Гафт, передает Kazakhstan Today.

Прощание с Валентином Гафтом пройдет во вторник, его похоронят на Троекуровском кладбище, пишет РИА Новости

Летом 2019 года актер перенес инсульт.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, в семье юриста и домохозяйки. К театру у него были способности с детства. Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности.

Валентин Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника" в статусе ведущего артиста.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Чародеи", "Притяжение" и многие другие.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства