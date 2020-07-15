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Ушел из жизни заместитель министра обороны Казахстана

14.07.2020, 12:54 17848
Ушел из жизни заместитель министра обороны Казахстана
Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев, передает Kazakhstan Today.
 
Бакыт Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации, а в 2008 году прошел высшие академические курсы Военной академии генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.
 

Бакыт Жанузакович отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы в вооруженных силах Республики Казахстан", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

 
Профессиональный путь Курманбаев начал с должности командира взвода пусковых установок, зенитной ракетной батареи, в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан.
 
6 мая 2017 года указом президента Республики Казахстан ему было присвоено воинское звание "генерал-майор".
 
В апреле 2019 года генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.
 
Внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции.
 
У Бакыта Жанузаковича Курманбаева остались супруга и двое детей.
 
Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Бакыта Жанузаковича Курманбаева и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.
 

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