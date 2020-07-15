Ушел из жизни заместитель министра обороны Казахстана

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Скончался заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Бакыт Жанузакович Курманбаев, передает Kazakhstan Today.

Бакыт Курманбаев в 1993 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации, а в 2008 году прошел высшие академические курсы Военной академии генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Бакыт Жанузакович отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы в вооруженных силах Республики Казахстан", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Профессиональный путь Курманбаев начал с должности командира взвода пусковых установок, зенитной ракетной батареи, в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны совета безопасности Республики Казахстан.

6 мая 2017 года указом президента Республики Казахстан ему было присвоено воинское звание "генерал-майор".

В апреле 2019 года генерал-майор Курманбаев был назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения.

Внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции.

У Бакыта Жанузаковича Курманбаева остались супруга и двое детей.

Военнослужащие и руководящий состав Министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Бакыта Жанузаковича Курманбаева и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

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