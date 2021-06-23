Увеличена периодичность курсирования пассажирских поездов из Нур-Султана и Алматы в Усть-Каменогорск

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - АО "НК "КТЖ" увеличило периодичность курсирования пассажирских поездов из Нур-Султана и Алматы в Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021 года и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 июня 2021 года увеличивается периодичность курсирования следующих пассажирских поездов:

- №68/67 "Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1" вместо 1 раза в неделю будет курсировать ежедневно, отправлением из Нур-Султана с Нурлы жол с 23 июня 2021 года, прибытием / отправлением в Оскемен-1 и из Оскемена-1 с 24 июня 2021 года;

- №351/352 "Алматы-2 - Оскемен-1" вместо графика "через день" будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 23 июня 2021 года, прибытием в Оскемен-1 24 июня 2021 года, отправлением из Оскемена-1 с 25 июня 2021 года, прибытием в Алматы-2 с 26 июня 2021 года.

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