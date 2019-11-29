Уволенный за покровительство Ермегияеву прокурор Алматы получил должность в Генпрокуратуре

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Бывший прокурор Алматы Габит Миразов, уволенный в связи с делом о покровительстве осужденному экс-главе нацкомпании "Астана ЭКСПО-2017" Талгату Ермегияеву , получил новую должность в Генпрокуратуре.

В контактной информации на сайте надзорного ведомства указано, что Габит Миразов является начальником Военного управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Дискредитируя государственную власть и органы прокуратуры, поддерживал незаконные контакты с осужденным Ермегияевым и, зная о нарушениях им порядка отбывания наказания , не принял мер прокурорского реагирования", - сообщил ранее заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.

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