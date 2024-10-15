14.10.2024, 16:46 25066
Ужесточить наказание за отказ от работы предлагают в Минтруда
Фото: depositphotos
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова предложила ужесточить наказание за отказ от работы.
По словам Жакуповой, в стране имеется множество вакансий. Но люди отказываются идти работать на зарплату в 600 тысяч тенге либо, не имея необходимых знаний, они просят повышенный оклад.
Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы", - высказалась Жакупова.
Министр отметила, что трудолюбие должного прививаться в семье с детства. Она добавила, что в стране надо развивать воспитательную и идеологическую работу.
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15.10.2024, 11:03 5036
Здорового человека 17 лет держали в психоневрологическом диспансере в Павлодарской области
В специализированное учреждение пациента поместили в 2008 году по решению суда
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Павлодар. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодарской области выявила факт нахождения дееспособного лица в психоневрологическом центре, сообщает пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, пациента поместили под опеку в специализированное учреждение в 2008 году по решению суда.
Лишь после вмешательства прокуратуры привлеченными специалистами отмечена положительная динамика состояния здоровья, тогда как сотрудниками центра она оставлена без внимания", - рассказали в ведомстве.
По иску прокурора Павлодарского района была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала пациента дееспособным. Суд отменил опеку психоневрологического центра, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
14.10.2024, 11:06 35506
Военных Нацгвардии привлекли для охраны общественного порядка в Талгаре
Для патрулирования привлечены солдаты Нацгвардии
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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Солдат Национальной гвардии МВД РК привлекли для охраны общественного порядка в Талгаре, передает корреспондент агентства.
В настоящий момент городе Талгаре Алматинской области патрулируют солдаты Национальной гвардии МВД РК для охраны общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. По делу об убийстве подростка были задержаны семь подозреваемых. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома.
14.10.2024, 10:26 37021
Сейсмотренировку проведут в Алматы в четверг
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 17 октября в 10.00 будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка.
Сейсмотренировка начнется с автоматического перехвата теле- и радиовещательных каналов, включением сиренно-речевых установок, а также уведомления на телефон.
Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы просит горожан не паниковать и принять активное участие в сейсмотренировке.
13.10.2024, 13:43 65576
Жители Сарани пожаловались на холод в домах
Фото: Depositphotos
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Караганда. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Сарани в Карагандинской области жалуются на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время как в регионе уже выпал снег, передает корреспондент агентства.
В городе Сарань до сих пор нет тепла в квартирах. Много сообщений об этом. Пересказывать, печатать все смысла нет. Итог все равно один - батареи холодные, люди мерзнут", - сообщил телеграм-канал "Вечерняя Караганда".
Позже аким города Еркин Баулыков на своей странице в Сети прокомментировал ситуацию.
В работе у нас сейчас один котел. Температурные показатели поднимаются. Сейчас на магистральных сетях от центрального теплоисточника центрального теплового пункта показатель приближается к выше 50. К сожалению, потому что у нас новое оборудование, новые котельные, требуется поэтапное повышение. В ближайшее время тепло будет доведено до всех домов", - заявил глава города.
Ранее сообщалось, что зампремьера Канат Бозумбаев проверил готовность регионов и служб к отопительному сезону и паводкам 2025 года.
13.10.2024, 12:38 67496
Более пяти тысяч голов скота сдано на убой из-за бруцеллеза в ЗКО
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Уральск. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области более четырех тысяч крупного рогатого скота и почти тысячу мелкого отправили на санитарный убой из-за заражения бруцеллезом, сообщает управление ветеринарии региона.
За последние семь лет наблюдается снижение уровня заболеваемости. В 2021 году бруцеллезом было заражено 6490 голов крупного рогатого скота, в 2022 году - 5045, а в 2023 - 4141 голова. Больных животных отправляют на убой в шесть специализированных организаций области. Сегодня на санитарный убой сдано 4316 голов крупного рогатого скота и 991 голова мелкого рогатого скота, зараженных бруцеллезом", - цитирует портал "Мой город" сообщение управления.
Уточняется, что два раза в год сельскохозяйственные животные в возрасте от 12 месяцев проходят обследование на бруцеллез. В частности, с начала года проверено 666,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из которых 4942 оказались заражены. Среди мелкого рогатого скота было исследовано 1124,2 тысячи голов, и 1203 из них дали положительный результат.
Ранее сообщалось, что в селе Костанайской области у крупного рогатого скота выявили бруцеллез.
Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
В позапрошлом году председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. По его словам, количество случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой - в 6 раз, лептоспирозом - в 5 раз, анаэробной энтеротоксемией - в 5 раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом - на 113%.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
12.10.2024, 13:59 99906
Пятеро детей погибли при пожаре в Житикаре: семья получит новое жилье
Фото: пресс-служба акима Костанайской области
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Костанай. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов 11 октября прокомментировал трагедию в Житикаре, где в результате пожара погибло пять детей. Он отметил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели, сообщает издание "Наша газета".
Комиссия сейчас будет разбираться, и мы должны исключить подобные случаи. Мы сейчас проверяем - все ли было сделано службами, которые должны были отработать и не допустить таких трагических событий. Во-первых, мы должны оснастить газоанализаторами семьи, которые стоят на учете. В 2019 году газоанализатор был там установлен. Он работал. Два раза в год и в обязательном порядке перед началом отопительного сезона специалистами ДЧС проводилась проверка этих датчиков. В августе этот дом был проверен и оборудование работало. Но вместе с тем, со слов мальчика, что-то вспыхнуло... Все обстоятельства выясняет комиссия", - сказал Аксакалов.
Кумар Аксакалов отметил, что семье будет организована помощь.
Буквально сегодня или завтра будет приобретено жилье, со всей необходимой техникой. За 1-2 дня мы это сделаем", - сообщил аким региона.
Он также рассказал, что пострадавшая семья стояла на учете как получатель адресной социальной помощи. Отец детей находится в местах лишения свободы, мать подрабатывала в одном из магазинов города.
Напомним, тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре. Единственный, кто выжил из детей, - это старший брат. Ему 13 лет. В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора.
12.10.2024, 11:10 107366
В каком регионе РК больше всего курильщков
Табак курят 20,7% населения
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики в июле 2024 года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения по поводу потреблении табака.
Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году - 19,4%), или 39,8% мужчин, 7,6% женщин.
Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности - 20%. Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%).
Ранее эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет. Она может перерасти в синдром острой дыхательной недостаточности со смертностью 30-50%.
11.10.2024, 21:12 122426
Национальный центр рукописей и редких книг представил копию ценной рукописи
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр рукописей и редких книг в рамках программы "Архив-2025" представил копию ценной рукописи, обнаруженной в Российской национальной библиотеке, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В 2022 году специалисты центра во время научно-исследовательской поездки в Москву исследовали XVII-вековую рукопись на персидском языке под названием "Тарих", содержащую важные сведения об истории Казахстана.
Эта книга рассматривается как продолжение "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и имеет большое значение для изучения истории Казахского ханства.
В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве.
Шах Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас - автор нескольких трудов по истории Могулистана. Он трудился над своими произведениями в течение 30 лет и стал известным знатоком родословных.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?