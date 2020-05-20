В 2020 году будет реализован ряд проектов по благоустройству сел Акмолинской области

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Кокшетау. 19 мая. Kazakhstan Today - Ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов Акмолинской области будет реализован в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области начата реализация программы "Ауыл - ел бесігі", нацеленная на создание комфортной среды проживания на селе.

В рамках проекта 12 перспективных населенных пунктов в девяти районах области будут охвачены строительством и ремонтом объектов транспортной инфраструктуры, социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает управление внутренней политики", - сообщает пресс-служба Управления внутренней политики Акмолинской области.

Сегодня ремонтные работы начаты на 18 социально значимых объектах Буландынского, Зерендинского, Сандыктауского, Шортандинского, Целиноградского районов и села Красного Яра. Среди них - строительство наружных сетей теплоснабжения, реконструкция водопроводных сетей, капитальный ремонт здания объектов здравоохранения, культуры и спорта.

В целом, по информации ведомства, в рамках специального проекта в текущем году в регионе реализуются 35 проектов с созданием порядка 2000 рабочих мест.

Отмечается, что финансовые средства на создание условий для благоприятного проживания на селе выделяется из областного бюджета.

В честь 50-летнего юбилея района, властями организован необычный подарок - реализация 50 проектов по благоустройству. Одними из крупных проектов, которые планируются завершить к юбилею, стали ремонт центральной районной больницы и общежития, дома культуры, центрального стадиона, площади, 5 школ, 2 парков, строительство 16 квартирного жилого дома и инженерных сетей, спортивного зала, пешеходных дорожек и многое другое", - рассказали в региональном УВП.

Врач терапевт Егиндыкольской районной больницы Алтынсара Касенова проживает в селе Егиндыколь с 1985 года.

Мы с коллективом с нетерпением ждем предстоящих изменений, потому что больница это один из самых значимых объектов, лицо нашего района", - отметила Алтынсара Касенова.

К слову, строители уже приступили к капитальному ремонту объекта. В перечне объема работ - полная реконструкция трех этажей, в том числе замена кровли, системы водоснабжения и канализации, установка пластиковых окон, изменится и фасад здания.

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