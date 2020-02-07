Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today – В 27 странах мира обнаружен коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Рекомендуется отложить поездки в регионы, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, туроператорам приостановить деятельность в организации туров. В настоящий момент в 27 странах обнаружен коронавирус", - сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова на брифинге в пресс-центре акимата города Алматы.

Напомним, для недопущения распространения коронавируса реализуется Комплексный план профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев, на сегодняшний день количество прибывших в город из зон риска составляет 6324 человек, из них осмотрено 6234. Все лица, приезжающие из КНР и других стран, где были зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, находятся под наблюдением до завершения инкубационного периода (до 14 дней).

На уровне стационаров инфекционных больниц с клиникой вирусной инфекции больного помещают в боксированную палату больничного изолятора, проводят забор сыворотки крови и мазка и отправляют в центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) имени М. Айкимбаевой, для диагностики коронавирусной инфекции", - разъяснил Т. Абилдаев.

В мегаполисе зарегистрированных случаев коронавирусной инфекций нет. Всего за весь период по городу Алматы из зоны риска госпитализированы 25 человек, с клиникой ОРВИ и гриппа. Из них 11 выписаны, 14 человек находятся в больницах города, в том числе трое детей и два контактных родителя. Состояние всех пациентов стабильное.

Вместе с этим руководитель управления общественного здоровья города Алматы сообщил, что из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства, закуплен резервный объем медицинских масок, которые в скором времени поступят в город Алматы.

В Алматы продолжается работа по скринингу прибывающих международных рейсов на территорию города. От 30 до 60 международных авиарейсов отрабатываются 120 эпидемиологами. На бортах самолетов имеются боксы для изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В настоящий момент тест-системами диагностированы 17 граждан, случаев коронавируса не выявлено. Активно ведется работа по мониторингу аптек города: по состоянию на 5 февраля текущего года в наличии имеется 206 тыс. масок.

В целях профилактики и учитывая период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется: чаще мыть руки, избегать тесного контакта с больными домашними или дикими животными, подвергать тщательной термической обработке продукты питания, мыть овощи и фрукты, избегать тесного контакта с людьми, имеющими катаральные симптомы, избегать нахождение в местах массового скопления населения, при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства либо вызвать врача на дом, не допуская самолечения.

По данным РИА "Новости", число жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек, число зараженных коронавирусом достигло 28 018 человек, выписаны 1153.

Днем ранее официально сообщалось о 24,3 тысячи заболевших и 490 умерших.

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