Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - В аэропортах Казаxстана до 10 мая усилены меры безопасности, в том числе касающиеся досмотра пассажиров, передает Kazakhstan Today.

Усиление мер авиационной безопасности включает установление первой линии досмотра при входе в здания аэровокзалов, патрулирование в контролируемой и неконтролируемой зоне аэропортов", - сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

В ведомстве уточнили, что досмотру подвергаются все лица, посещающие здание аэровокзала, в целях исключения проноса на территорию аэропорта запрещённых предметов и веществ. Указанные меры будут проводиться до 10 мая 2019 года.

По информации КГА, данные меры осуществляются в соответствии с государственной программой авиационной безопасности Республики Казахстан. Меры авиационной безопасности в аэропортах усиливаются при проведении в стране оперативно-профилактических мероприятий.

В этой связи КГА призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и рекомендует заблаговременно прибывать в аэропорты.

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