В акимате Нур-Султана рассказали о требованиях к магазинам и баням

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о требованиях, предъявляемым к магазинам и баням при открытии и функционировании, передает Kazakhstan Today.

Деятельность ряда объектов в столице возобновится 20 мая. Согласно требованиям, в торговых домах, центрах и ТРЦ максимальное число покупателей в торговых бутиках не должно превышать 5 человек. При этом должна соблюдаться социальная дистанция не менее двух метров.

В залах должна быть разметка между покупателями в очереди, в кассовой, торговой зоне и перед примерочными не менее двух метров.

Бани и сауны пока смогут возобновить работу без бассейнов. График работы для таких объектов утвержден с 9.00 до 18.00 по предварительной записи. Заполняемость объектов должна быть не более 30% от проектной вместимости.

Также администрация объектов должна стремиться к минимизации прямых контактов персонала с посетителями.

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