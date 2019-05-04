В Акмолинской области открылся кабинет обучения казахскому языку на основе латинской графики

Кокшетау. 3 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Акмолинской области прошла конференция "Переход на латиницу - новая веха казахского языка" с участием общественности и научной интеллигенции региона, передает Kazakhstan Today.

Основной целью конференции, организованной областным филиалом АО НЦПК "Орлеу" совместно с акиматом Акмолинской области, стало обсуждение вопросов перехода казахского алфавита на латинскую графику, развитие государственного языка в контексте глобализации и цифровизации.

Переход на латиницу обусловлен внутренней потребностью в развитии и модернизации казахского языка. Латинская графика широко используется в науке и технике, особенно в качестве средства компьютерных коммуникаций. По большому счету, возвращение казахского языка к ранее использовавшемуся алфавиту открывает путь к возрождению национального самосознания", - отметил руководитель управления внутренней политики Галым Шойкин, открывая конференцию.

В ходе мероприятия спикеры рассказали о достигнутых на сегодняшний день результатах, положительных сторонах перехода на латинскую графику и ответили на многие другие вопросы. Так, в своем выступлении директор филиала АО НЦПК "Орлеу", доктор педагогических наук, профессор, академик Нина Стукаленко подчеркнула, что данный национальный проект позволит обогатить государственный язык, сохранить его самобытность и своеобразие звуковой системы.

Как заметила заместитель директора областного учебно-методического кабинета управления образования Акмолинской области, кандидат педагогических наук Гульнар Кушпаева, решение о переходе на латиницу стало одной из важнейших составляющих программы "Рухани жангыру".

В рамках мероприятия на базе АО "НЦПК "Орлеу" "Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области" состоялось торжественное открытие кабинета "Казак тілі аліпбиін латын графикалы негізінде окыту кабинеті".

Кабинет предназначен для обучения казахского языка с использованием современных средств коммуникаций. Здесь же слушатели смогут получать методическую помощь по организации самостоятельной работы на местах. Оборудование зала позволяет проводить тренинги, встречи и семинары в режиме онлайн.





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