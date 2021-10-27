В Акмолинской области отмечают 150-летие Кажымукана

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области в год 30-летия независимости в стране отмечается 150-летний юбилей известного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В продолжении череды мероприятий, в рамках проекта "Қажымұқанның елінен - Қажымұқан еліне", в Целиноградский район прибыла делегация Ордабасынского района Туркестанской области, сообщает управление внутренней политики.

Как отметили управлении, торжественная встреча делегации прошла в селе Кажымукан, у памятника великого батыра. После торжественной части мероприятия гости посетили могилу отца, матери и бабушки палуана в селе Тонкерис.

Для прибывших гостей была организована культурно-познавательная программа. В районном доме культуры была представлена выставка, посвященная легендарному борцу, где были представлены личные вещи палуана, фотографии. Фольклорный ансамбль "Қазына" исполнил народные произведения. Участники также посетили районный чемпионат по гиревому спорту и "Қазақ куресі".

Кроме того, для гостей была проведена экскурсия в музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма "АЛЖИР" в селе Акмол.

В свою очередь, делегация из Туркестанской области проведет несколько культурных мероприятий.

В рамках визита представителями учреждений культуры Ордабасынского района планируется представить концертную программу "Қазақстан - мәңгілік елім менің!" и спектакль "Қазақтың Қажымұқаны" народного театра "Темiрлан", которые они специально подготовили для жителей Целиноградского района", - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков района Айгуль Суюнжанова.

По данным управления внутренней политики, в области имя прославленного борца присвоено 12 улицам, населенному пункту, а также областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №3, в которой обучается более 700 детей. В Целиноградском районе и Степногорске установлены памятники палуану, в одноименном селе - мемориальная доска.