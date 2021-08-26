В Акмолинской области озвучены ключевые месседжи августовского совещания педагогов

КОКШЕТАУ. 25 АВГУСТА - 25 августа в Кокшетау прошла традиционная августовская конференция педагогических работников Акмолинской области "Образованная нация - залог устойчивого развития", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В пленарной сессии приняли участие министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает управление внутренней политики.

Приветствуя участников мероприятия, аким Акмолинской области отметил, что августовская конференция является образовательным событием в профессионально-педагогическом сообществе области, призванным актуализировать тенденции развития и достижения региональной системы образования.

Далее Ермек Маржикпаев подробно остановился на приоритетных направлениях инфраструктурного развития объектов образования на нынешнем этапе.

Мы продолжаем строительство и реконструкцию 32 объектов образования, в том числе 12 школ, из которых 5 учебных заведений и дополнительный корпус планируется сдать уже в этом году. Запущена региональная Дорожная карта проведения капитальных ремонтов школ", - отметил руководитель региона.

Среди присутствующих особый интерес вызвало выступление Анастасии Кравченко на государственном языке.

В своем докладе на августовской конференции я рассказала, что, выбрав великий путь педагога, я внесу свой вклад в образование и воспитание детей, и для этого как молодой представитель уважаемой профессии воспользуюсь всеми возможностями, которые предоставляет наше государство", - пояснила воспитатель детского сада в Кокшетау.

Приятным завершением мероприятия стала церемония награждения 29 лучших представителей педагогической общественности области нагрудными знаками "Ыбырай Алтынсарин", "Казакстан Республикасынын білім беру ісінін курметті кызметкері", а также Благодарственным письмом акима Акмолинской области и денежными сертификатами.

Среди награжденных и учитель школы №1 Жаксынского района Ляззат Каскаева.

Моя цель как педагога состоит в том, чтобы по-новому обучать своих учеников, и мы стремимся сами обучаться в связи с новыми трендами в эпоху глобализации", - поделился педагог.

Региону поставлена задача в течение пяти лет построить 38 и модернизировать 470 школ. Уже в текущем году будут введены в эксплуатацию 10 новых школьных объектов, модернизированы 94 школы.

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