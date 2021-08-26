Система Orphus

В Акмолинской области озвучены ключевые месседжи августовского совещания педагогов

25.08.2021 5617
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 25 АВГУСТА - 25 августа в Кокшетау прошла традиционная августовская конференция педагогических работников Акмолинской области "Образованная нация - залог устойчивого развития", передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В пленарной сессии приняли участие министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает управление внутренней политики.
 
Приветствуя участников мероприятия, аким Акмолинской области отметил, что августовская конференция является образовательным событием в профессионально-педагогическом сообществе области, призванным актуализировать тенденции развития и достижения региональной системы образования.
 
Далее Ермек Маржикпаев подробно остановился на приоритетных направлениях инфраструктурного развития объектов образования на нынешнем этапе.
 

Мы продолжаем строительство и реконструкцию 32 объектов образования, в том числе 12 школ, из которых 5 учебных заведений и дополнительный корпус планируется сдать уже в этом году. Запущена региональная Дорожная карта проведения капитальных ремонтов школ", - отметил руководитель региона. 

 
Среди присутствующих особый интерес вызвало выступление Анастасии Кравченко на государственном языке.
 

В своем докладе на августовской конференции я рассказала, что, выбрав великий путь педагога, я внесу свой вклад в образование и воспитание детей, и для этого как молодой представитель уважаемой профессии воспользуюсь всеми возможностями, которые предоставляет наше государство", - пояснила воспитатель детского сада в Кокшетау.

 
Приятным завершением мероприятия стала церемония награждения 29 лучших представителей педагогической общественности области нагрудными знаками "Ыбырай Алтынсарин", "Казакстан Республикасынын білім беру ісінін курметті кызметкері", а также Благодарственным письмом акима Акмолинской области и денежными сертификатами. 
 
Среди награжденных и учитель школы №1 Жаксынского района Ляззат Каскаева.
 

Моя цель как педагога состоит в том, чтобы по-новому обучать своих учеников, и мы стремимся сами обучаться в связи с новыми трендами в эпоху глобализации", - поделился педагог.

 
Региону поставлена задача в течение пяти лет построить 38 и модернизировать 470 школ. Уже в текущем году будут введены в эксплуатацию 10 новых школьных объектов, модернизированы 94 школы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая