В Акмолинской области пациенты бесплатно получат препараты от коронавируса

Кокшетау. 7 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области пациенты получат препараты от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 25 медорганизаций региона подали заявку на закуп необходимого лекарства на 6,7 млрд тенге", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации управления здравоохранения, на сегодня в области закуплено препаратов уже на 3,4 млрд тенге.

Как объяснили в ведомстве, согласно новой редакции приказа Минздрава, медикаменты будут бесплатно выдаваться и пациентам с коронавирусом, находящиеся на лекарственном обеспечении.

Медорганизациями региона уже поданы заявки на данные препараты на 194 млн тенге.

С начала противоэпидемиологических мероприятий по области обеспечено 8 тысяч человек на сумму 42 миллиона тенге, в основном препаратами от артериальной гипертензии, сахарного диабета, онкологии. Доставка осуществляется социальными работниками, медицинскими сестрами участков, волонтерами", - добавили в управлении.

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