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В Акмолинской области прошла конференция, посвященная 150-летию Мунайтпасова

16.04.2021 4213
Фото УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 16 АПРЕЛЯ - Год 30-летия Независимости страны ознаменован рядом юбилейных дат. В апреле 2021 года одним из значимых событий стало 150-летие знаменитого палуана Кажымукана Мунайтпасова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Череда мероприятий, старт которым был дан 10 февраля в Нур-Султане с участием министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой, продолжилась международной конференцией "Жахандык куш атасы - Кажымукан" в онлайн-формате, сообщает управление внутренней политики.
 
С приветственным словом на мероприятии выступила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.
 

Кажымукан - легендарная личность. Это человек, который продолжил исторический процесс древних степных великанов, таких батыров как Алпамыс, Кобланды, Богенбай и Кабанбай. С ним связано становление греко-римской борьбы в Казахстане. Наш великий земляк представил Казахстан на международной арене. Имя борца, прославившего Акмолинский регион и покорившего азиатский, европейский, американский и Африканский континенты, вошло в историю", - подчеркнула заместитель акима. 

 
С докладами о влиянии на развитие национального спорта и культуры выступили известные ученые из России, Турции, Венгрии, Кыргызстана, Казахстана. Специальным гостем стал внук прославленного спортсмена, певец, акын - Кажымукан Бахытжан.
 
Также в честь юбилея была организована выставка "Элемді білегінде ойнаткан палуан" из личных вещей Кажымукана Мунайтпасова, доставленные из одноименного музея спорта в Туркестанской области, а также состоялось спортивное представление с участием борцов Акмолинской области. 
 
К слову, именем борца в Казахстане названы улицы, стадионы, специализированные спортивные школы-интернаты, скверы. А в Акмолинской области в Целиноградском районе его именем назван целый поселок, где он родился.
 
В 2011 году одной из улиц в Кокшетау присвоено имя легендарного палуана.
 
Имя Кажымукана Мунайтпасова носит областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3, а также спортивный комплекс, где располагается спортивная школа.
 

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