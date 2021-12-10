В Акмолинской области проживает аксакал с именем Казахстан

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 9 ДЕКАБРЯ - К выбору имени для новорожденных казахи всегда относились очень серьезно. Мотивы наречения имени были разнообразными. Традиционные казахские имена указывают на различные добродетели, становятся оберегом для владельцев, источником их силы. Иногда имена давали по эпохальным событиям или месту проживания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Акмолинской области проживают шесть человек с именем Казахстан. Один из таких, носящих имя нашего государства, живет в селе Каражар Целиноградского района, что неподалеку от столицы, сообщает управление внутренней политики региона.

72-летний аксакал Казахстан Балтинов всю жизнь проработал в родном ауыле. Начинал механизатором, затем стал бригадиром.

Казакстаном меня назвал дед. Вероятно, имя он дал в честь нашего села, которое раньше называлось Социалистік Қазақстан", - вспоминает Казахстан ага.

Вместе с супругой он воспитал восемь детей. Сегодня Казахстан - любимый ата для 27 внуков и восьми правнуков.

На вопрос, нравится ли ему собственное имя, аксакал без промедления ответил: "Я старался соответствовать своему имени. Иногда возникало чувство, что представляю свою страну. И с обретением Казахстаном независимости это чувство только крепло. Также воспитал и своих детей".

Сегодня фамилия младшего поколения ветерана - Казахстан, и она всем нравится.

Внуки с гордостью мне говорят, что их фамилия красивая и нравится окружающим. Они с детства стараются везде быть первыми", - добавил обладатель звучного имени.