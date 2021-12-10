В Акмолинской области проживает аксакал с именем Казахстан

Фото: УВП Акмолинской области
В Акмолинской области проживают шесть человек с именем Казахстан. Один из таких, носящих имя нашего государства, живет в селе Каражар Целиноградского района, что неподалеку от столицы, сообщает управление внутренней политики региона.
72-летний аксакал Казахстан Балтинов всю жизнь проработал в родном ауыле. Начинал механизатором, затем стал бригадиром.
Казакстаном меня назвал дед. Вероятно, имя он дал в честь нашего села, которое раньше называлось Социалистік Қазақстан", - вспоминает Казахстан ага.
Вместе с супругой он воспитал восемь детей. Сегодня Казахстан - любимый ата для 27 внуков и восьми правнуков.
На вопрос, нравится ли ему собственное имя, аксакал без промедления ответил: "Я старался соответствовать своему имени. Иногда возникало чувство, что представляю свою страну. И с обретением Казахстаном независимости это чувство только крепло. Также воспитал и своих детей".
Сегодня фамилия младшего поколения ветерана - Казахстан, и она всем нравится.
Внуки с гордостью мне говорят, что их фамилия красивая и нравится окружающим. Они с детства стараются везде быть первыми", - добавил обладатель звучного имени.