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В Акмолинской области реализуется проект по созданию комфортной среды для проживания в селе

07.08.2020, 20:32 487
В Акмолинской области реализуется проект по созданию комфортной среды для проживания в селе
УВП Акмолинской области
Кокшетау. 7 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области успешно реализуется проект "Ауыл - ел бесігі", нацеленный на создание комфортной среды для проживания на селе, передает Kazakhstan Today.
 

В этом году, в рамках спецпроекта 12 перспективных региона будут охвачены строительством и ремонтом объектов транспортной инфраструктуры, социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, передает управление внутренней политики", - рассказали в управлении внутренней политики региона.

 
В числе сел, в которых значительно улучшился облик - районный центр Астраханского района, где планировалось отремонтировать 4 улицы, тротуары и ливневые стоки.
 

На сегодня все проекты успешно завершены. Так, в центре села установлена новая архитектурная форма с изображением государственной символики в форме юрты. При въезде сельчан и гостей встречает обновленная стелла, ставшая уже местной достопримечательностью", - пояснили в ведомстве.

 
По информации районного акимата до конца будет проведен ремонт еще двух объектов. Известно, что в стенах обновленного здания начнут предстоящий учебный год ученики Джалтырской средней школы. Также ремонтные работы коснуться и местного Дома культуры.
 

Конечно, работы по облагораживанию нашего села ведутся каждый год. Но в этом масштабы действительно приятно удивили. Только за первое полугодие отремонтировали улицы Мира, Ауэзова, Достык, 9 мая, а на центральной площади теперь красуется флагшток. Нельзя не заметить как преобразились родные места", - рассказал председатель совета ветеранов Астраханского сельского округа Виктор Удовиченко.

 
В ведомстве отметили, что сейчас обновленные улицы, а также центральная площадь, стали излюбленными местами жителей.
 

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