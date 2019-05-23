В Акмолинской области выбрали лучших преподавателей казахского языка

Главной целью мероприятия стало выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов, преподающих казахский язык в государственных учреждениях, сообщает УВП.
Победитель, получивший направление на республиканский конкурс, будет защищать честь нашей области. Желаю всем удачи", - сказал руководитель ведомства Галым Шойкин, открывая мероприятие.
Оценивали конкурсантов руководитель Акмолинского областного учебно-методического центра Каратай Тулекеев и сотрудники Центра и управления внутренней политики Анар Букаева, Асемгуль Карсабаева, Гайша Жакиенова, Динара Томпышева.
Конкурс проходил в два этапа, из двадцати участников в финал вышло шесть педагогов областных и районных учебно-методических центров, представивших лучшие электронные портфолио.
По итогам конкурса первое место заняла педагог областного учебно-методического центра Туганай Абушахманова, второе место - преподаватель центра обучения языкам Бурабайского района Айман Мадиева, третье место - преподаватель Центра обучения языкам Кокшетау Венера Габдуллина.
Победители награждены ценными призами, все участники конкурса получили поощрительные подарки и благодарственные письма за участие в конкурсе.
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