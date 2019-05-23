В Акмолинской области выбрали лучших преподавателей казахского языка

Кокшетау. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау управлением внутренней политики (УВП) проведен областной конкурс среди преподавателей учебно-методических центров, посвященный великому реформатору казахской письменности А. Байтурсынову, передает Kazakhstan Today.

Главной целью мероприятия стало выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов, преподающих казахский язык в государственных учреждениях, сообщает УВП.

Победитель, получивший направление на республиканский конкурс, будет защищать честь нашей области. Желаю всем удачи", - сказал руководитель ведомства Галым Шойкин, открывая мероприятие.

Оценивали конкурсантов руководитель Акмолинского областного учебно-методического центра Каратай Тулекеев и сотрудники Центра и управления внутренней политики Анар Букаева, Асемгуль Карсабаева, Гайша Жакиенова, Динара Томпышева.

Конкурс проходил в два этапа, из двадцати участников в финал вышло шесть педагогов областных и районных учебно-методических центров, представивших лучшие электронные портфолио.

По итогам конкурса первое место заняла педагог областного учебно-методического центра Туганай Абушахманова, второе место - преподаватель центра обучения языкам Бурабайского района Айман Мадиева, третье место - преподаватель Центра обучения языкам Кокшетау Венера Габдуллина.

Победители награждены ценными призами, все участники конкурса получили поощрительные подарки и благодарственные письма за участие в конкурсе.

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