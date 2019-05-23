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В Акмолинской области выбрали лучших преподавателей казахского языка

22.05.2019, 18:48 4672
Кокшетау. 22 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау управлением внутренней политики (УВП) проведен областной конкурс среди преподавателей учебно-методических центров, посвященный великому реформатору казахской письменности А. Байтурсынову, передает Kazakhstan Today.
 
Главной целью мероприятия стало выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогов, преподающих казахский язык в государственных учреждениях, сообщает УВП. 
 

Победитель, получивший направление на республиканский конкурс, будет защищать честь нашей области. Желаю всем удачи", - сказал руководитель ведомства Галым Шойкин, открывая мероприятие. 

 
Оценивали конкурсантов руководитель Акмолинского областного учебно-методического центра Каратай Тулекеев и сотрудники Центра и управления внутренней политики Анар Букаева, Асемгуль Карсабаева, Гайша Жакиенова, Динара Томпышева. 
 
Конкурс проходил в два этапа, из двадцати участников в финал вышло шесть педагогов областных и районных учебно-методических центров, представивших лучшие электронные портфолио.
 
По итогам конкурса первое место заняла педагог областного учебно-методического центра Туганай Абушахманова, второе место - преподаватель центра обучения языкам Бурабайского района Айман Мадиева, третье место - преподаватель Центра обучения языкам Кокшетау Венера Габдуллина. 
 
Победители награждены ценными призами, все участники конкурса получили поощрительные подарки и благодарственные письма за участие в конкурсе. 
 

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