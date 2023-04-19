18.04.2023, 09:36 53296
В Актобе разрушаются построенные по госпрограмме дома
Новостройки уже претендуют на статус аварийного жилья
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Актобе. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе жители домов, построенных по государственной программе "Нурлы жол", жалуются, что подвал покрылся глубокими трещинами, а квартиры на верхних этажах заливает даже при небольших осадках.
Два дома в микрорайоне Есет батыра, построенные в 2019 году, получили многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды. Но спустя 4 года фундамент дал сильную осадку. Люди боятся, что многоэтажка рухнет, сообщает телеканал "Астана".
Новостройки уже претендуют на статус аварийного жилья. Чиновники говорят, что привлечь к ответу застройщика будет сложно, поскольку уже вышел гарантийный срок. Сейчас здание обследуют специалисты, а пока на опасные участки установили специальные маячки.
Наняли экспертную организацию, которая занимается техобследованием дома, до конца этой недели будет заключение, по какой причине появились трещины в доме. И по итогам будут приняты меры. Если дом признают аварийным, то переселение жителей будет обязательно", - прокомментировали в отделе жилищной инспекции Актобе.
Напомним, многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте.
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19.04.2023, 09:43 17271
В Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка. Об этом сообщили в департаменте по ЧС города.
До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередачи, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания", - сообщили в департаменте по ЧС.
ДЧС призывает всех жителей города принять активное участие в сейсмотренировке.
Ранее сообщалось, что в случае возникновения разрушительного землетрясения и других природных ЧС в Алматы будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН). Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата.
Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).
Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сиренно-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".
В случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.
Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на специальном транспорте.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
19.04.2023, 09:07 22261
Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за взрыва газа четыре человека погибли, 13 пострадали.
Соседи рассказывают, что несколько недель назад в их дворе водопроводчики меняли трубы. По словам людей, они делали все наспех и задели газопровод, сообщает телеканал КТК.
Во время прокладки этого водовода мой брат возмущался. Где-то неделю назад сказал, что на пересечении у них появился газопровод. И они проложили поверх газопровода этот водопровод, трубу саму. Они ее просто тупо положили и взяли закопали. И брат ходил, возмущался, им сказал: "Неправильно сделали". Они никак не отреагировали на это все", - сказал родственник погибших Нурлан Исатаев.
После ЧП была создана специальная комиссия, куда вошли специалисты из других регионов. По словам чиновников, жалоб на неудачный ремонт во дворе официально не поступало.
Насчет этого сейчас в данный момент экспертную организацию уже привлекли. Завтра ожидается приезд из Алматы и Актюбинской области. Насчет этого мы будем ждать заключения экспертов", - сказал заместитель акима Жанаозена Жансеит Кайнарбаев.
В больницах сейчас находится шесть человек. Состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое. Двое из них, это пожилой мужчина и его сноха, жили в квартире на первом этаже. Девушка год назад вышла замуж. Была на 17-й неделе беременности. Взрыв разделил ее жизнь на две половины. Супруг и его мать погибли, а она потеряла ребенка и сейчас прикована к кровати. Свекор получил ожоги 80% тела, санавиацией его перевезли в областную больницу.
Женщина 2000 года, она находится на ИВЛ. Перенесла две тяжелейшие операции. Операция по отслойке плаценты - гинекологическая операция. И вторая операция - это по поводу повреждения спинного мозга. Вчера операцию провел главный нейрохирург области, приехал. По линии медавиации вчера в нашу больницу приезжали четыре бригады", - сообщила заместитель директора Жанаозенской городской больницы Раушан Жапарова.
Спасали людей всем микрорайоном. Неравнодушные жанаозенцы предоставили тяжелую технику и грузовые машины. Помогали перевозить вещи, разбирали завалы, приглашали временно пожить у них и давали одежду. Вчера перед пострадавшим домом жители Жанаозена провели садака по погибшим.
Место происшествия спасатели огородили забором. Людей сюда не пускают, даже забрать вещи. В доме было 12 квартир. Четыре из них взрыв сровнял с землей. В остальных выбиты стекла и разрушен пол.
Со всеми, кто выжил, сейчас работают психологи и соцслужбы. Говорят, нашлись спонсоры, которые готовы всем пострадавшим в течение двух недель купить новое жилье, говорится в сюжете.
Ранее в МЧС назвали предварительную причину взрыва в Жанаозене.
19.04.2023, 08:31 24261
В Павлодарской области сотрудников специнтерната проверяют на причастность к избиению воспитанницы
По данному факту проводится расследование, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности
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Павлодар. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области полиция выясняет, были ли сотрудники специнтерната зачинщиками драки воспитанниц.
По данным телеканала КТК, видео с камер наблюдения в специнтернате Павлодарской области вызвало большой резонанс. На кадрах две воспитанницы жестоко избивают третью. Но сильнее всего общественность возмутили слова, которые звучат в тот момент за кадром:
Пошло-поехало... - Смотри, Вероника херачит, тварь! - Анастасия Владимировна там бедная, ой, ну ты и екнула. - Смотри, смотри, сейчас Кристина... За волосы тащит!"
Как видео оказалось в Сети, сейчас выясняют следователи. Но тот, кто его опубликовал, написал, что голос за кадром, похоже, принадлежит воспитателям интерната и директору. Они якобы и попросили старшеклассниц избить одну из непослушных воспитанниц, говорится в сюжете.
В полиции заявили, что еще во всем разбираются. Правда, причастности воспитателей, а тем более руководителя учреждения, к инциденту они пока не усмотрели. Девочки, по официальной версии, сначала из-за чего-то ругались, а когда закончились аргументы, стали драться.
Свое расследование провели и в управлении образования. Там решили, что драться - это все-таки плохо, и сделали выговор педагогам, которые должны были следить за дисциплиной в закрытом учреждении.
При проведении служебного расследования мы разговаривали с руководителем учреждения. Но о том, что воспитанницы снимают данный факт на видео, она не была уведомлена. В ходе драки телесные повреждения девочки не получили. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщила руководитель отдела управления образования Павлодарской области Гульмира Байгазинова.
18.04.2023, 18:32 50866
Казахстанские школьницы завоевали четыре медали на олимпиаде по математике в Словении
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана выиграла четыре медали по результатам Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO), прошедшей в словенском Портороже, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Олимпиада проходила с 13 по 19 апреля. В ней приняли участие 240 школьниц из 60 стран мира. Честь страны защищали четыре школьницы из Астаны, Алматы и Павлодарской области.
Участницы выполняли индивидуальные задания по математике. По результатам все четыре школьницы получили места:
Мерей Темирзинова (Астана) - серебряная медаль;
Анастасия Одинцова (Павлодарская область) - серебряная медаль;
Акерке Нурахметова (Алматы) - серебряная медаль;
Амира Кенбаева (Алматы) - бронзовая медаль.
Казахстан принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2017 года.
18.04.2023, 15:57 56851
Алматинских пенсионеров предупредили о возможном мошенничестве
В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы предупреждает пенсионеров о новом виде мошенничества.
В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге. Для этого мошенники в YouTube-канале просят перейти на сайт и оставить личные данные", - предупредили в управлении занятости и социальных программ акимата Алматы.
В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества.
Ранее сообщалось, что киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК. Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане остаются неизвестными и безнаказанными.
Среди распространенных мошеннических схем эксперты портала Fingramota.kz называют фишинг и кибератаки. Сюда включены всевозможные способы удаленно выманить у человека его персональные данные, которые позволят преступнику похитить деньги с банковских карт и счетов жертвы.
Это могут быть звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка, полиции, прокуратуры. Часто используется легенда о том, что с карты прямо сейчас происходит хищение и нужно срочно спасать оставшиеся деньги, а для этого перевести их на "запасной" счет", - говорится в информации.
На днях call-центр мошенников ликвидировали в Шымкенте. В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек.
Ранее оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы на балконе одного из жилых домов. На месте было изъято большое количество SIM-box-оборудования для мошеннических звонков.
Также в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого было изъято большое количество оборудования для массовой рассылки мошеннических сообщений.
18.04.2023, 15:18 58516
Фиктивные медуслуги: более половины пациентов отозвали свои жалобы на "приписки"
Фото: pexels.com
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины пациентов, ранее пожаловавшихся на "приписки" медцентров о выполненных медуслугах, отозвали свои жалобы, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.
После публикации пресс-релиза о 52 тысячах приписок за 2022 год в Фонд соцмедстрахования стали массово поступать заявления от граждан о том, что им были приписаны фиктивные медицинские услуги. Так, за 7 дней было принято порядка 1200 сообщений о "приписках". Для сравнения: за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений", - отметили в фонде.
Однако при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям эксперты отметили, что более половины обращений (730) были отозваны самими заявителями.
При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций", - подчеркнули в ФСМС.
В фонде призвали граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.
Если после официального обращения в Фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям", - призвали в организации.
Что такое приписка медуслуги?
Это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счета на оплату Фонду соцмедстрахования. При доказанном факте приписки фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются на счет фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.
Как узнать были ли вам приписаны фиктивные медуслуги (приписки)?
Проверьте на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и др.) историю полученных вами медицинских услуг. В случае обнаружения "приписок", то есть приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, просим сообщить об этом в Фонд медстрахования.
Как сообщить в фонд о приписке?
Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел "Оставить обращение на 1406", ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.
В ФСМС подчеркнули, что многие граждане пишут о приписках в социальных сетях, однако сообщения, посты и комментарии, оставленные в социальных сетях, не являются основанием для проведения официальной проверки.
Напомним, по результатам мониторинга за 2022 год эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили 52 621 приписку по ОСМС на сумму 403,3 млн тенге. Наибольшее количество приписок выявлено в Астане (26 789, или 50,9%), Акмолинской (5774, или 11%) и Кызылординской (5076, или 9,6%) областях.
18.04.2023, 14:47 60336
Отдавать военачальников под трибунал за гибель солдат в армии предложил сенатор
Фото: gov.kz
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский сенатор Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей, где произошли смертельные или несчастные случаи с солдатами-срочниками.
Если в регионе такая ситуация произошла, когда умер солдат или же какой-то солдат стал инвалидом, то, мое личное мнение, первые руководители таких частей должны привлекаться к ответственности, может даже, пойти под трибунал. Только в этом случае у нас установится порядок", - сказал депутат.
Предложение депутата прокомментировал заместитель главного военного прокурора Максат Казиев.
В рамках установленного законодательства командиры части, если будет доказано преступное отношение к данному делу, конечно, понесут наказание. Если будет установлена преступная халатность, конечно, тогда ответственность будет", - сказал Казиев.
По его данным, с 2020 года скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
Напомним, 10 апреля в военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая.
В 2022 году по месту прохождения службы между подсудимым и его сослуживцем рядовым Алибеком Калбаем произошел конфликт. В ходе чего Аманжолов нанес несколько ударов кулаком по животу и груди потерпевшего Калбая, причинив тем самым серьезные телесные повреждения. В результате преступных действий подсудимого потерпевший потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь гарнизона, где скончался не приходя в сознание.
Приговором военного суда Алматинского гарнизона подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 000 тенге.
25 апреля 2022 года, комментируя произошедшее, в Министерстве обороны РК заявили, что ведомство заинтересовано в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих.
Еще одно громкое ЧП произошло в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области. Там совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено. Своих должностей лишились несколько руководителей Погранслужбы.
18.04.2023, 13:51 62446
Сотрудник службы авиабезопасности рассказал о захвате аэропорта Алматы во время январских событий Дополнено
Дело рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Алматы. По делу проходят пять человек
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.
Как рассказал свидетель по делу - сотрудник службы авиабезопасности Кайрат Исмагулов, 5 января 2022 года около 19.55 после инструктажа он заступил на смену и находился на контрольно-пропускном посту "Южный-5". Мужчина остался на рабочем месте один, так как его напарник около восьми вечера ушел проводить медицинский персонал домой, сообщает Sputnik.kz.
Через несколько минут Кайрат увидел, как толпа пассажиров бежит со стороны местного прилета, а в районе пятого поста ходят люди в масках. Сотрудник САБ признался, что в этот момент его охватил страх и он решил оставить рабочее место и направился в сторону КПП № 6.
Там мужчина с другими сотрудниками службы авиабезопасности сел в автобус и направился в сторону здания "Казаэронавигации". Там их встретила толпа незнакомцев, некоторые из которых были в масках, а один дал команду "строиться".
Там был мужчина плотного телосложения в черной шапке и безрукавке с пропуском и красной лентой. Они забрали одного сотрудника САБ и что-то у него спрашивали. Было шумно - вопросы я не услышал. Дальше нам всем дали указание зайти в здание. В это время я увидел, как двое наших сотрудников убегают в сторону поля. Я тоже сделал попытку, но меня остановили. Из-за страха, что меня догонят, я вынужден был вернуться. Ко мне подошел незнакомый мужчина в белой куртке и сказал: "Отдай рацию". Я отдал ему свою рацию, поскольку побоялся", - сказал Исмагулов.
Свидетель отметил, что после этого он оглянулся по сторонам и увидел, что никого нет. Мужчина воспользовался моментом и убежал через поле, а на работу вышел только 9 января.
На процессе Исмагулов опознал подсудимого Каласа Нурпеисова как человека, отнявшего у него рацию. При этом свидетель пояснил, что в тот вечер оружия в его руках он не видел.
Свидетель объясняет свой страх тем, что был ажиотаж, он растерялся и боялся за свою безопасность, так как остался один.
На суде он пояснил, что перед вступлением на смену их проинструктировали, что в сторону аэропорта направляется толпа митингующих. Сотрудникам службы авиабезопасности рекомендовали в случае чего не оказывать сопротивления, поскольку люди могут быть вооружены.
Исмагулов добавил, что инструктажа об оставлении места работы не было, но из-за страха он самовольно покинул аэропорт.
Адвокат подсудимого Карменова обратил внимание суда на то, что свидетель не опознал его подзащитного, которого якобы давал команду "строиться", когда они сошли с автобуса.
На процессе свидетель также заявил, что он был уже испуганный, когда приехали к зданию "Казаэронавигации".
Отметим, дело рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Алматы. По делу проходят пять человек: гражданские активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в действиях, направленных на захват аэропорта и приостановление деятельности аэропорта, а также на недопущение прибытия войск ОДКБ.
Дополнено 18.04.2023, 20.07
Водитель Международного аэропорта Алматы Тенел Джуманов дал показания относительно гражданской активистки Айгерим Тлеужановой, которая проходит по делу о захвате аэропорта Алматы. По словам свидетеля, он познакомился с подсудимой в незарегистрированной демократической партии Жанболата Мамая, сообщает "Sputnik Казахстан".
Согласно показаниям свидетеля, 5 января 2022 года он находился дома. Вечером ходил в гости к соседям поздравлять их с Новым годом. Тогда ему и позвонила Тлеужанова.
Она сказала, что они взяли аэропорт, и спросила, смогу ли я приехать. Я сказал, что не могу приехать - я не дома, а в Узунагаче. Сказал, что не могу пойти, и положил трубку", – сказал Джуманов.
Отвечая на вопрос адвоката, он пояснил, что, возможно, мог ослышаться. На процессе подсудимая Тлеужанова отрицала свой звонок. Она просила суд истребовать стенограмму разговора либо применить в отношении себя и свидетеля полиграф. Однако суд пояснил, что применение полиграфа не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. После этого сторона защиты просила суд истребовать у сотового оператора детализацию входящих звонков.
Также свои показания в суде дал младший инспектор службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта Алматы Абзал Каким. По его словам, 5 января 2022 года сразу, как заступил на смену на шестой КПП, он по рации получил сообщение о том, что часть митингующих направилась в сторону аэропорта.
После этого инспектор вместе со старшими коллегами на автобусе направился в сторону здания "Казаэронавигации", чтобы оттуда уйти домой. Здесь, как рассказал свидетель, их встретили около десяти неизвестных лиц. К нему подошел мужчина в белой куртке и сказал: "Дай рацию". Абзал, испугавшись, ее отдал.
Далее мужчина в белой куртке повел вверх по лестнице и спросил, где находится электрощит. Инспектор ответил, что работает здесь всего три месяца и впервые находится на территории "Казаэронавигации". Угроз о применении насилия в отношении него не было, отметил свидетель.
Отвечая на вопрос адвоката, почему он не пытался остановить этих людей, сотрудник аэропорта пояснил, что оказался в круге неизвестных лиц и испугался. К тому же при вступлении на смену им сказали не оказывать сопротивления надвигающейся толпе.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?