Актобе. 6 мая. Kazakhstan Today - В Актобе уволили трех чиновников, ответственных за качество автодорог, передает Kazakhstan Today.



"В Актобе уволен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аязбай Усмангалиев. Кроме того, рабочих мест лишатся заместитель акима области Серик Туленбергенов и заместитель акима города Актобе Ибраим Кузбаев, курирующие в том числе сферу строительства", - сообщили в пресс-службе акима региона.



По информации акимата, увольнения связаны с неэффективностью выполнения работ по ремонту, эксплуатационному содержанию дорог, отсутствием должного контроля за качеством выполнения ремонтных работ, а также за благоустройством населенных пунктов.



При этом отмечается, что Ибраим Кузбаев будет освобожден от должности через две недели, после сдачи текущих проектов.



Кроме того, по поручению главы региона Ондасына Уразалина дисциплинарное взыскание в виде замечания наложено на курирующего социальную сферу заместителя акима области Марата Токжанова, акима Актобе Ильяса Испанова, руководителя управления координации занятости и социальных программ Кайрата Утарова за ненадлежащую организацию работ по приему, обработке документов и назначению адресной социальной помощи многодетным семьям.



В пресс-службе также отметили, что в Facebook и Instagram публикуются многочисленные обращения от граждан о ненадлежащем состоянии дорог в регионе, об очередях и волоките в Центре занятости Актобе.



Аким области выразил неудовлетворение работой управлений спорта, культуры, государственного закупа, здравоохранения и образования.



"Пошел третий месяц моей работы в акимате области. Все это время избегал применения мер дисциплинарного воздействия. Ограничивался устными замечаниями. Но, к сожалению, некоторые руководители госорганов отнеслись к замечаниям халатно, не приняв мер для их устранения. Поэтому сегодня совещание проходит именно в таком русле. Всех, кто не будет работать для народа, не будет выстраивать эффективную работу возглавляемых госорганов, ждет наказание вплоть до увольнения", - заявил Ондасын Уразалин.



В ходе совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе по активному поиску инвесторов для строительства студенческих общежитий, усилению работы по благоустройству, установке уличного освещения, санитарной очистке улиц и дворов Актобе.



"В завершение совещания, предупреждаю руководителей всех государственных органов: если кто-либо от моего имени будет обращаться к вам с просьбой об оказании услуг с нарушением установленных правил и законов, первым делом сообщайте об этом мне. Кто бы о чем бы вас ни просил, прикрываясь моим именем, сообщайте мне. Те, кто исполнит просьбы таких просителей, будут отвечать за это", - предупредил аким области.



Напомним, в Караганде подрядчики отремонтируют за свой счет 1,5 тыс. квадратных метров дорог.



Ранее в МИИР РК рассказали о причинах разрушения автодорог.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства