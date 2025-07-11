10.07.2025, 16:00 55816
В Актюбинской области детей-сирот отодвинули в очереди на жилье
После вмешательства правозащитников очередность детей была восстановлена
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Актобе. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области троих детей-сирот сместили в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РК.
Жительница Актюбинской области обратилась в правозащитный институт с просьбой восстановить очередность на получение жилья из государственного жилищного фонда.
По ее словам, при первоначальной постановке на учет в октябре 2024 года троим детям-сиротам были присвоены последовательные порядковые номера. Однако в январе 2025 года их очередность была смещена вниз.
Проверка установила, что изменение очереди являлось необоснованным.
В результате исходная очередность детей была восстановлена, что позволяет им реализовать свое законное право на получение жилья в установленные сроки.
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11.07.2025, 08:15 18776
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 июля на большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал. На севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь, сообщает Казгидромет.
На западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге - пыльная буря, ночью и утром на севере - туман", - проинформировали синоптики.
Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.
В Алматы: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
10.07.2025, 11:25 67566
В августе запустят авиарейс Алматы - Минск
Фото: Depositphotos
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.Алматы. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 августа казахстанская авиакомпания SCAT начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по новому международному маршруту Алматы - Минск с частотой 2 рейса в неделю (по средам и воскресеньям), сообщили в Комитете гражданской авиации РК.
В настоящее время рейсы в Минск выполняются из города Астаны белорусской авиакомпанией "Белавиа" с частотой 4 рейса в неделю. Таким образом, общее количество регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Беларусью увеличивается до 6 рейсов в неделю", - отметили в комитете.
Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает возможность запуска новых рейсов в Нью-Йорк, Токио и Сингапур.
10.07.2025, 09:05 73806
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 июля на большей территории Казахстана атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на юго-востоке, в центре страны ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, в центре, на востоке, юго-востоке республики в дневные часы возможно выпадение града, сообщает Казгидромет.
На западе, юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в центре, на востоке, юго-востоке - шквал, ночью и утром на севере, северо-западе - туман", - проинформировали синоптики.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем сильная жара ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.
В Астане: +25-27 °C, дождь с грозой.
В Алматы: +27-29 °C, дождь с грозой.
В Шымкенте: +30-32 °C, дождь.
09.07.2025, 13:18 109541
Выезжающим за рубеж казахстанцам напомнили правила вывоза валюты
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, сколько иностранной валюты можно вывозить за рубеж.
Как рассказали налоговики, согласно Таможенному кодексу, декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи декларации.
Однако в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности на сегодняшний день действует указ президента, согласно которому запрещено вывозить наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.
Вместе с тем в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.
Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США", - подытожили в департаменте госдоходов.
09.07.2025, 09:00 119771
Суд оправдал Жансаю Каршегенову по нашумевшему "рыбному делу"
Фото: от адвокатов Жансаи Каршегеновой
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Атырау. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оправдал жительницу Атырау Жансаю Каршегенову, которою ранее осудили на 3 года с отсрочкой по нашумевшему "рыбному делу", передает корреспондент агентства.
Приговор суда № 2 города Атырау Атырауской области от 4 апреля 2023 года в отношении Каршегеновой Жансаи Уразгалиевны отменить. Постановить новый оправдательный приговор. Каршегенову Жансаю Уразгалиевну признать невиновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 частью 2 статьи 399 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и оправдать", - огласила приговор председательствующая по делу судья Татти Уалиева.
Кроме того, приговором отменена мера пресечения в виде домашнего ареста, а за Каршегеновой было признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. По словам судьи, "апелляционный приговор вступает в законную силу с момента его оглашения".
Также в суде было оглашено частное постановление в связи с вызвавшей большой общественный резонанс историей о возможных нарушениях законности при ведении досудебного расследования.
Обратить внимание прокурора Атырауской области Жумаканова на нарушения законности со стороны следователя ДЭР Рыскалиева, допустившего существенные нарушения законности при производстве досудебного расследования по уголовному делу в отношении Каршегеновой Жансаи Уразгалиевны, для принятия мер прокурорского реагирования. По частному постановлению не позднее чем в месячный срок должны быть приняты необходимые меры и о результатах сообщено суду", - заявила судья Уалиева.
Как сообщалось ранее, Жансаю Каршегенову осудили на 3 года с отсрочкой и выплатой 50-миллионного ущерба по статье 339 УК РК. Ее обвинили в незаконном хранении запрещенной рыбы, несмотря на то что ее законное происхождение она сама доказала суду и следствию.
Также в мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием Каршегеновой и ее адвокатов. Женщина обвинила следователя департамента экономических расследований по Атырауской области в пытках.
08.07.2025, 16:25 157496
Казахстанских родителей предупредили о росте цифрового мошенничества в отношении несовершеннолетних
Граждан призывают усилить меры безопасности детей в цифровом пространстве и интернете
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана обращает внимание граждан на необходимость усиления мер по защите несовершеннолетних и рост мошенничества в цифровом пространстве, с которым сталкиваются дети и подростки.
В Нацбанке предупредили, что злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и представляются знакомыми, сотрудниками государственных органов или различных организаций для получения доступа к личной и финансовой информации.
Наиболее распространенными способами мошенничества остаются фишинг и спуфинг - рассылка ссылок на поддельные сайты и приложения с целью кражи паролей, данных банковских карт и другой конфиденциальной информации. Дополнительную угрозу представляют "виртуальные знакомые", нацеленные на хищение данных, получение выгоды или распространение вредоносного контента", - рассказали в ведомстве.
Для минимизации подобных рисков родителям и педагогам рекомендуют обучать детей кибергигиене и правилам безопасного поведения в интернете. Важно объяснять необходимость защиты своих личных и персональных данных.
Родителям на мобильных устройствах детей и подростков следует использовать функцию "родительский контроль", антивирусные программы и безопасные режимы браузеров, контролировать онлайн-покупки и финансовые действия детей, помогать устанавливать надежные пароли и настраивать двухфакторную аутентификацию. Подросткам необходимо напомнить о том, что не следует вступать в переписку с незнакомыми людьми, отправлять личные данные и фото посторонним, совершать онлайн-покупки без одобрения родителей, а также использовать только официальные сайты и приложения", - советуют эксперты.
Ранее сообщалось, что мошенники получают доступ к банковским картам родителей через вовлечение детей в онлайн-игры и мессенджеры.
08.07.2025, 15:59 158616
Участок на побережье Каспия акимат Актау незаконно передал в частные руки
Выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте Актау
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Актау. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области государству возвращено более 90 тыс. га земель стоимостью 800 млн тенге, сообщает областная прокуратура.
В регионе выявлены факты незаконного предоставления и нецелевого использования земли. К примеру, установлено, что акиматом Актау бизнесу был предоставлен дополнительный участок площадью 0,5 га на побережье моря при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству.
Кроме того, выявлены 9 фактов самозахвата земель в черте Актау, находящихся в собственности государства. На нарушителей наложены штрафы на сумму более 2 млн тенге.
Также государству возвращены 83 тыс. га сельхозземель в связи с неосвоением. В ведомстве уточнили, что количество скота не соответствовало нормам нагрузки на пастбища, что свидетельствовало о формальном использовании.
Напомним, часть школы и земельный участок незаконно продали в Караганде.
07.07.2025, 18:16 197651
Казахстанский актер получил награду за лучшую главную роль на кинофестивале стран ШОС в Китае
Фото: Минкультуры РК
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Чунцин. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля 2025 года состоялось торжественное закрытие Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в городе Чунцине (Китай). Победу в номинации "Лучший актер" одержал казахстанский актер Бахыт Хаджибаев за исполнение главной роли в фильме "Операция "Набат", сообщили в пресс-службе Минкультуры РК.
В этом году фестиваль объединил кинематографистов из стран-участниц, представивших по две киноленты в основной конкурсной программе "Золотая камелия".
Выступая со сцены во время вручения награды, Бахыт Хаджибаев отметил, что эта награда - результат командной работы, а также выразил благодарность за возможность реализовать этот важный проект, основанный на реальных событиях.
Картина "Операция "Набат" рассказывает о захвате рейсового автобуса с 30 заложниками в феврале 1992 года. Фильм был снят на киностудии "Казахфильм" имени Ш. Айманова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Центра поддержки национального кино.
Вторым фильмом, представившим Казахстан в конкурсной программе, стала драма "Братья" режиссера Дархана Тулегенова - обладатель более 15 международных наград, включая Spirit of Cinema Award на Oldenburg International Film Festival. В этом году Казахстан был представлен в статусе фокус-секции и фильм "Братья" был показан в рамках специальной программы фестиваля.
Конкурсную программу оценивало международное жюри из девяти известных кинематографистов стран ШОС.
В рамках фестиваля проходил кинорынок, где на национальном стенде Казахстана были представлены ключевые кинопроекты Центра поддержки национального кино, а также киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, в том числе трейлеры более 25 художественных, документальных и анимационных фильмов.
Международный кинофестиваль стран ШОС в Чунцине стал важной культурной платформой для углубления гуманитарных связей, обмена опытом и продвижения национального кинематографа.
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