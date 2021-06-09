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В Актюбинской области погибло стадо овец и коз

08.06.2021 8695
АКТОБЕ. 8 ИЮНЯ - Стадо овец и коз погибло в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео с десятками мёртвых животных облетело соцсети. По словам специалистов, ЧП произошло в Шалкарском районе в минувшие выходные, сообщает телеканал "Астана". 
 
После визуального осмотра ветврачи решили, что скот просто замерз после ранней стрижки. Животные без шерсти попали под сильный дождь с градом. Непогода в прямом смысле подкосила ослабленных после зимы коз и овец. 
 

Они были после стрижки, шерсти не было на них. Среди них были ослабленные после зимовки, ещё не успели поправиться. Они попали так, были вынуждены забить, мясо роздано. Падежа нет", - сказал заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

 

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