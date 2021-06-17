В Актюбинской области сеть АЗС оштрафована за отказ реализации сжиженного газа

АКТОБЕ. 16 ИЮНЯ - Отказ газосетевой организации ТОО "АЗС-Лидер" реализовывать сжиженный газ отдельным розничным реализаторам повлек дефицит товара на рынке в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В конце прошлого года антимонопольный департамент по Актюбинской области провел расследование в отношении газосетевой организации, ТОО "АЗС-Лидер", в процессе которого было установлено, что с 20 июля по 30 сентября 2020 года ТОО "АЗС-Лидер", имея возможности, отказывалась реализовывать сжиженный газ отдельным розничным реализаторам.

В результате злоупотребления доминирующим положением на рынке оптовой реализации сжиженного газа в регионе на некоторых автогазозаправочных станциях отсутствовал газ, потребители ощутили дефицит", - сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Не согласившись с результатом расследования, ТОО "АЗС-Лидер" обжаловала действия антимонопольного органа в судебных органах Актюбинской области. "После длительных судебных процессов апелляционной судебной инстанцией региона поставлена точка в данном деле - результаты расследования признаны законными и обоснованными. Специализированным административным судом Актобе ТОО "АЗС-Лидер" привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в сумме 5 321 220 тенге. Штраф полностью оплачен в бюджет", - заключили в пресс-службе ведомства.

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