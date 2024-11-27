В Алматинской области снесут многоквартирный комплекс

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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Башкирском государственном театре оперы и балета 27 ноября 2024 года состоится концерт академического вокала в рамках музыкального фестиваля "Голос дружбы народов". Он приурочен к XX Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в этом году проходит в Уфе, передает корреспондент агентства.





За музыкальное сопровождение концерта отвечает симфонический оркестр Башоперы под руководством дирижера, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Артема Макарова.





На сцене театра выступят: заслуженный артист РФ, народный артист РБ, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков; заслуженный артист РБ, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера", лауреат международных конкурсов Игорь Морозов; солист Башкирского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев; солистка Башоперы, лауреат всероссийских и республиканских конкурсов Лилия Халикова; солистка Большого и Мариинского театров Антонина Весенина; солистка Башоперы, народная артистка РБ, лауреат международных и всероссийских конкурсов Альфия Каримова; заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка Astana Opera Жупар Габдуллина и заслуженный деятель Казахстана, ведущий солист оперы, директор оперной труппы Astana Opera Меир Байнеш.





Вести концерт будет народная артистка РФ, лауреат государственной премии РФ, советская и российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.





Аскар Абдразаков рассказал, почему музыкальный фестиваль решили провести в дни форума России и Казахстана.





Голос дружбы народов" еще раз подчеркивает великую созидательную силу культуры, объединяющую людей (...) Традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, пронесенные через века, открывают двери для диалога между культурами, позволяют обмениваться идеями и традициями. Это помогает обогащению национальной идентичности каждого из наших народов и отражают многообразие наших культур. Язык музыки близок и понятен каждому из нас, сближает нас сквозь времена и расстояния", - отметил он.





Артист пожелал участникам форума и фестиваля успехов и процветания





Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.





Напомним, что XX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран. Также гостей ждет насыщенная культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.