В Алматинской области закрыта трасса республиканского значения

Из-за метели и нулевой видимости закрыт участок с 83-го по 184-й километры, от станции Достык до села Коктума, для всех видов транспорта.
Движение на этом участке перекрывают с 30 ноября в связи с непогодой.
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - говорится в сообщении ДЧС региона.
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