В Алматинской области закрыта трасса республиканского значения

Талдыкорган. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области из-за ухудшения погодных условий была закрыта трасса республиканского значения Ушарал - Достык, передает Kazakhstan Today.

Из-за метели и нулевой видимости закрыт участок с 83-го по 184-й километры, от станции Достык до села Коктума, для всех видов транспорта.

Движение на этом участке перекрывают с 30 ноября в связи с непогодой.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях", - говорится в сообщении ДЧС региона.

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