В Алматы 180 домов остались без тепла и горячей воды

Алматы. 2 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в связи с аварией на падающем водоводе без горячей воды и тепла остались 180 домов, передает Kazakhstan Today.

В связи с аварийной ситуацией на падающем водоводе диаметром 800 миллиметров по улице Мендикулова, а также по улице Снегина на водоводе диаметром 300 миллиметров на участке южного эксплуатационного района ТОО "АлТС" отключены жилые дома в микрорайоне Самал-1, 2, 3, в квадрате улиц Хаджи Мукана - Достык - Чайкина - Омарова - Байжанова", - сообщили в акимате Медеуского района Алматы.

В ведомстве уточнили, что всего отключено 180 жилых домов.

Аварийной службой ТОО "АлТС" ведутся аварийно восстановительные работы, подача горячего водоснабжения и работа отопительных систем будут возобновлены в ближайшее время. Вопрос на контроле", - добавили в районном акимате.

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