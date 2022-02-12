В Алматы бастуют работники скорой

Выразить свое недовольство пришли самые разные сотрудники - от фельдшеров до врачей линейных бригад. Однако основную массу все же составили водители карет скорой помощи", - сообщает "Экспресс К".
Люди недовольны не только маленькими зарплатами, но и тем, что руководство не может обеспечить их формой для работы.
Посмотрите на форму, она вся поношенная и рваная, нас путают с дворниками! Мы похожи на бомжей, руководство не может нас даже формой обеспечить, не только зарплатой и надбавками! Эту форму мы уже 7-й год подряд носим! Все над нами смеются уже", - заявляют водители скорой.
По их словам, им также более пяти лет не повышали зарплату.
Пять лет назад у нас оклад был 160 тыс. тенге. До сих пор эта сумма такая же, не поднимают нам. При этом оплату тарифа за час работы нам якобы подняли с 500 до 800 тенге. Но на деле ничего не поменялось! На бумаге одно, по факту - зарплаты те же самые, что и пять лет назад. Мало того, мы еще и машины ремонтируем за свой счет! Пусть нам поднимают зарплаты и включают туда все сопутствующие расходы", - заявляют водители.
Помимо водителей выразить свое недовольство пришли и другие сотрудники службы как действующие, так и уволенные.
Меня незаконно уволили, потому что я беспокоюсь о сотрудниках. Посмотрите на них, одежда вся рваная. Ребят незаконно увольняют с 4-5 детьми на руках. Я получила две производственные травмы на работе, мне не хотят платить положенные выплаты. Уже несколько месяцев обиваю пороги прокуратуры, пытаюсь добиться справедливости. Я такая тут не одна", - рассказала бывший врач линейной бригады Гульнар Дусенбиева.
К собравшимся вышел директор службы скорой неотложной помощи Ербол Сарсенбаев, он рассказал о выплатах работникам.
Для тех, кто работал в январские беспорядки, из бюджета выделили по 125 тыс. тенге на каждого. Помимо этого, существуют у нас ковидные надбавки, которые выплачиваются за фактически отработанное время. Итого к начислению средняя сумма работникам составила 362 тыс. тенге в январе. С учетом удержаний и премиальных средняя зарплата водителя скорой помощи составила 297 тыс.", - сказал Сарсенбаев.
По его словам, повышать зарплату водителям сейчас не планируется, они будут получать сумму, назначенную в 2019 году, в среднем - 235 тыс. тенге с ковидными надбавками.
Он также пообещал в ближайшее время решить проблему с формой.
Форменная одежда для медиков уже приготовлена и предоставлена. Для водительского состава - на нас вышла швейная компания, у которой в наличии остались комплекты новой формы. Они выступили со спонсорской помощью, сейчас на стадии договоров. Около 1,5 тысячи комплектов одежды для водителей скоро поступят", - рассказал Сарсенбаев.
Напомним, в конце января в Алматы на забастовку вышли сотрудники АО "Казахтелеком", требующие повысить им зарплату.