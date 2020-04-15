В Алматы более 600 человек оштрафовали за беспричинное нахождение на улице, а в столице выявили подделку справок для передвижения

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы с момента введения карантина свыше 600 человек были оштрафованы за беспричинное нахождение на улице, а в столице выявили предприятия, подделывавшие справки для беспрепятственного передвижения, передает Kazakhstan Today.

В Алматы за минувшие сутки специализированным межрайонным административным судом по статье 476 КоАП РК рассмотрено 93 административных материала, из них административный арест - 10, штраф - 61, предупреждение - 22, пишет портал Polisia.kz

Из указанного количества за беспричинное нахождение на улице к административной ответственности привлечено 75 (с 28 марта 604) лица, из которых 6 (с 28 марта 166) подвергнуты аресту, 52 (с 28 марта 361) штраф, предупреждение - 17 (с 28 марта 77). За нарушение порядка прохода в город в обход блокпостов привлечено 18 (с 19 марта 264) лиц, из них 4 (с 19 марта 125) арест, 9 (с 19 марта 120) штраф, предупреждение 5 (с 19 марта 19)", - проинформировал первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков.

Всего с момента введения карантина судом к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено 868 человек, из которых административному аресту подвергнут 291 правонарушитель, наложен штраф в отношении 481 лица, предупреждено - 96.

Между тем в столице ряд предприятий уличили в подделке справок для беспрепятственного передвижения. Руководители выдали справки тем лицам, которые не работают в их организациях. Факты нарушения были раскрыты полицейскими при проверке через электронную базу, которая установлена на планшетах. Ими обеспечены все патрульные службы. Нарушителям грозит ответственность, в том числе уголовная, пишет официальный интернет-ресурс столичного акимата

За минувшую неделю в Нур-Султане за нарушение режима карантина привлечено к адмответственности свыше 800 граждан, в том числе 32 арестованы, остальные оштрафованы. По словам начальника административной полиции Нур-Султана Елжана Чупекова, в период карантина улицы города патрулируют около пяти тысяч полицейских.

Большинство горожан проявляют сознательность и не нарушают режим, но есть и те, кто пытается обмануть полицию. Имеются недобросовестные владельцы различных небольших предприятий, которые выдают поддельные справки с места работы для беспрепятственного передвижения. Справки изымаются и в дальнейшем будут приниматься меры административного, а возможно, даже уголовного воздействия", - подчеркнул Чупеков.

За последнюю неделю на штрафстоянку отправлено почти 400 автомобилей, изъято более 500 госномеров.

Всего с первого дня карантина за нарушение режима к адмответственности привлекли порядка трех тысяч человек. Полиция призывает жителей не нарушать режим карантина и соблюдать меры безопасности. Берегите себя и своих близких", - резюмировал Чупеков.

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