В Алматы доставлено 32 тонны лекарств

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Доставлен груз общим весом 32 тонны, заказанный фармацевтической компанией "Инкар" в Индии для аптечной сети города.

В аэропорту разгружена партия антиковидных препаратов общим количеством 242 тыс. упаковок. Груз пройдет таможенную очистку и после оформления необходимых документов поступит на склад компании, откуда будет развезен по аптечным сетям", - рассказали в акимате Алматы.

В компании "Инкар" сообщили, что уже начали реализацию механизма закупа лекарств в специальный Стабфонд.

Как известно, в начале июля из-за ажиотажного спроса в некоторых аптеках наблюдался дефицит жаропонижающих и других препаратов. Однако благодаря оперативно принятым мерам ситуация стабилизировалась.

Кроме того, начата работа по поставке лекарств из Стабфонда города в антиковидные стационары Алматы", - добавили в акимате

До конца июля в Алматы поступит порядка 6,5 млн упаковок препаратов для лечения КВИ.

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