В Алматы доставлено 32 тонны лекарств

Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Доставлен груз общим весом 32 тонны, заказанный фармацевтической компанией "Инкар" в Индии для аптечной сети города.
В аэропорту разгружена партия антиковидных препаратов общим количеством 242 тыс. упаковок. Груз пройдет таможенную очистку и после оформления необходимых документов поступит на склад компании, откуда будет развезен по аптечным сетям", - рассказали в акимате Алматы.
В компании "Инкар" сообщили, что уже начали реализацию механизма закупа лекарств в специальный Стабфонд.
Напомним, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева выделено 5 млрд тенге на беспроцентное кредитование фармкомпаний для закупа необходимых лекарств. Средства возвратные и "работают" на револьверной основе.
Как известно, в начале июля из-за ажиотажного спроса в некоторых аптеках наблюдался дефицит жаропонижающих и других препаратов. Однако благодаря оперативно принятым мерам ситуация стабилизировалась.
Кроме того, начата работа по поставке лекарств из Стабфонда города в антиковидные стационары Алматы", - добавили в акимате
До конца июля в Алматы поступит порядка 6,5 млн упаковок препаратов для лечения КВИ.
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