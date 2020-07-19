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В Алматы доставлено 32 тонны лекарств

18.07.2020, 14:24 7264
Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Доставлен груз общим весом 32 тонны, заказанный фармацевтической компанией "Инкар" в Индии для аптечной сети города. 
 

В аэропорту разгружена партия антиковидных препаратов общим количеством 242 тыс. упаковок. Груз пройдет таможенную очистку и после оформления необходимых документов поступит на склад компании, откуда будет развезен по аптечным сетям", - рассказали в акимате Алматы. 

 
В компании "Инкар" сообщили, что уже начали реализацию механизма закупа лекарств в специальный Стабфонд. 
 
Напомним, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева выделено 5 млрд тенге на беспроцентное кредитование фармкомпаний для закупа необходимых лекарств. Средства возвратные и "работают" на револьверной основе. 
 
Как известно, в начале июля из-за ажиотажного спроса в некоторых аптеках наблюдался дефицит жаропонижающих и других препаратов. Однако благодаря оперативно принятым мерам ситуация стабилизировалась. 
 

Кроме того, начата работа по поставке лекарств из Стабфонда города в антиковидные стационары Алматы", - добавили в акимате

 
До конца июля в Алматы поступит порядка 6,5 млн упаковок препаратов для лечения КВИ.
 

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