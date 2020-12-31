В Алматы квартирант угрожал ножом хозяйке дома

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы квартирант угрожал ножом хозяйке жилья, передает Kazakhstan Today.

В начале двенадцатого ночи на пульт 102 позвонила жительница одного из домов по улице Великолукская и сообщила о том, что ее квартирант угрожает ножом", - сообщили в департаменте полиции города.

На сообщение отреагировал экипаж патрульной полиции "Гранит-8".

Вооруженный мужчина находился на улице. На требования полицейских он не реагировал. Выждав удобный момент, один из патрульных, старший сержант полиции Кемелов, применив прием самбо, сбил с ног фигуранта и вместе с напарником обезвредил его", - проинформировали в полиции.

Правонарушителем оказался гражданин Узбекистана, 1972 года рождения. Его действия квалифицируются по статье 293 УК РК.

Вместе с тем установлено, что фигурант пребывал в стране с нарушением миграционного законодательства. Подданный Узбекистана задержан", - отметили в ведомстве.

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