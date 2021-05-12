В Алматы набирают персонал для проведения переписи населения

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Департамент Национального бюро статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан по городу Алматы объявил конкурс по отбору переписного персонала по договору возмездного оказания услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года пройдет очередная национальная перепись населения.

По договору возмездного оказания услуг объявляется конкурс об отборе переписного персонала 1 этапа", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

По данным ведомства, для проведения очередной переписи населения необходимо 48 инструкторов-наблюдателей и 618 регистраторов. Инструкторы будут работать с мая по июль 2021 года, регистраторы с 1 июня по 30 июня 2021 года. Их должностные оклады составят 125 000 тенге и 83 000 тенге, соответственно.

Требования к уровню профессионального образования кандидата на должность: высшее, техническое и профессиональное, послесреднее, общее среднее образование. Требования по стажу работы не предъявляются. Требования к личным компетенциям: аналитическое суждение, влияние, работа в команде, построение отношений, устная и письменная коммуникация, ответственность, соблюдение этических норм, владение методикой, нормативность, ориентация на результат", - говорится в сообщении акимата.

По интересующим вопросам необходимо обращаться в департамент Бюро национальной статистики АСПиР РК по городу Алматы, адрес - проспект Абая, 125, 050008, телефон - 8 (727) 330-89-16, 8 (727) 375-21-88, электронный адрес - [email protected]

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