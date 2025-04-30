29.04.2025, 17:30 35946
В Алматы начнут отключать электроснабжение должникам
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы начнут отключать электроснабжение потребителям, имеющим просроченные платежи, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау Жарық Компаниясы".
С 12 мая 2025 года филиал АО "АЖК" - "ЭнергоСбыт" начинает поэтапное введение мер ограничения электроснабжения в отношении потребителей, имеющих просроченные платежи", - заявили в компании.
По данным пресс-службы, мероприятия будут проводиться ежедневно с 7.00 до 20.00 и затронут только те адреса, где зафиксированы долги.
Электроснабжение будет временно приостанавливаться до момента полной оплаты задолженности. Взаимодействие с должниками будет осуществляться через объединения собственников имущества и жилищные кооперативы, что позволит минимизировать неудобства для добросовестных потребителей", - пояснили в АЖК.
Как сообщили в компании, на сегодня суммарная задолженность среди потребителей в Алматы составляет почти 1,2 миллиарда тенге.
Ранее из-за долгов обслуживающей компании жители ряда населенных пунктов близ Алматы остались без воды и света.
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29.04.2025, 20:09 29436
Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале
Фото: МКИ РК
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фильм "Граждане крыши" одержал победу сразу в девяти номинациях на международном фестивале Fashion Film Festival, прошедшем в Москве, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Отечественная кинолента была отмечена наградами за лучший костюм (Елена Айтова), лучшую музыку (Виктор Сологуб), лучшую женскую роль второго плана (Ольга Ландина), за операторскую работу (Александр Плотников), звукорежиссуру (Руслан Сакиев), главную женскую роль (Лидия Ярышева), лучший грим (Татьяна Жамбакеева), продюсирование (Алия Шарипбаева) и креативную концепцию (Гульшат Смагулова).
Граждане крыши" - дебютная режиссерская работа Гүлшат Смагуловой, которая более 15 лет работает в сфере кино. Фильм, вышедший на экраны на казахском и русском языках, рассказывает о трогательной дружбе между молодым человеком Дамиром, переживающим жизненные трудности, и подростком Костей, страдающим аутизмом. Через эту историю творческая команда затрагивает важные темы инклюзии и социальной адаптации детей с особенностями развития, подчёркивая необходимость их полноценного участия в жизни общества.
Картина была создана по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Съемки проходили в Алматы и Талгарском районе Алматинской области.
29.04.2025, 18:51 33196
Массовое отравление школьников в Мангистауской области: суд вынес приговор
Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год
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Актау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 29 апреля, подсудимой в лице ИП "Шакенова Д", которая являлась поставщиком школьного питания в селе Бесшокы, вынесли приговор, сообщает Lada.kz.
Установлено, что подсудимая допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к отравлению 182 учеников (пострадавших было больше, однако заявление подали родители лишь указанного количества детей) в школьной столовой.
Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год, также она лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на 3,5 года.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.
29.04.2025, 18:25 33971
Авиакомпании Гонконга планируют запустить рейсы в Астану и Алматы
Фото: Depositphotos
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Гонконг. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита казахстанской делегации во главе с вице-министром транспорта Талгатом Ластаевым в международный аэропорт Гонконга были обсуждены планы гонконгских авиакомпаний по открытию пассажирских рейсов в Астану и Алматы, сообщили в Комитете гражданской авиации.
Международный аэропорт Гонконга на протяжении 14 лет занимает первое место в мире по объему перевозимых грузов. Грузооборот аэропорта за 2024 год составил 4,9 миллиона тонн. В рамках поездки проведены встречи с заместителем директора Бюро транспорта и логистики Гонконга Келвином Ма и генеральным директором аэропорта Гонконга Вивиен Ченг, а также с руководством ведущих авиакомпаний региона - Hong Kong Airlines, Cathay Pacific и Hong Kong Air Cargo", - проинформировали в комитете.
Ранее сообщалось, что авиакомпания из ОАЭ запустит новые рейсы в Казахстан.
29.04.2025, 16:38 38826
Норму об установке камер видеонаблюдения в салонах общественного транспорта закрепят законодательно
Вопрос о полном изолировании водителей общественного транспорта от пассажиров не рассматривается
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на вопрос депутатов об обязательных мерах по установке закрытых кабин и камер видеонаблюдения в салоне общественного транспорта
По словам главы кабмина, в настоящее время в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения" предусматривается норма, предусматривающая оборудование общественного транспорта камерами видеонаблюдения для фиксации правонарушений внутри салонов автобусов.
Он отметил, что вопрос о полном изолировании водителей общественного транспорта от пассажиров не рассматривается, так как к таким подходам прибегают страны с повышенным уровнем преступности.
Кроме того, во многих странах рабочие места водителей не полностью ограждаются от пассажиров для обеспечения доступа к водителю при ухудшении состояния его здоровья в процессе движения автотранспортного средства (потеря сознания и т.д.)", - пояснил Бектенов.
Также он отметил, что при возникновении конфликтных ситуаций в салоне автобуса водитель обязан прекратить движение и вызвать полицию. Согласно правилам перевозок пассажиру запрещается отвлекать водителя разговорами во время движения автотранспортного средства. Нарушение данных правил перевозок влечет наказание в виде административного штрафа в 5 МРП, добавил премьер.
Напомним, в декабре 2023 года близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
В августе 2024 года в Таразе во время незначительного конфликта, мужчина напал с ножом на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.
Летом 2024 года в Шымкенте, пьяный пассажир автобуса ударил в лицо водителя. Пострадавший резко затормозил, в результате стоявшая на тот момент у выхода пассажир получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.
29.04.2025, 12:52 47746
Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах
Правительство страны опубликовало более 1,8 тысячи документов о нацистах
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Буэнос‑Айрес. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Аргентины опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы о сбежавших в страну после Второй мировой войны нацистах.
Опубликованные документы касаются "архитектора холокоста" Адольфа Эйхмана, который в результате операции израильской разведки был вывезен из Аргентины и казнен. Также в архивах речь идет об "ангеле смерти из Освенцима" Йозефе Менгеле, офицерах СС Эрихе Прибке и Клаусе Барби, а также лидере хорватского националистического движения усташей Анте Павеличе", - сообщает РБК.
Также документы касаются главы канцелярии НСДАП, личного секретаря Адольфа Гитлера Мартина Бормана.
Долгое время считалось, что он сбежал из Германии в Южную Америку, однако в 1972 году его останки были обнаружены в Германии, и в 1973-м правительство ФРГ признало его умершим. Несмотря на экспертизу 1998 года, которая окончательно установила, что останки принадлежали Борману, некоторые до сих пор придерживаются версии о его бегстве. Архив содержит документы о сотруднике гестапо Вальтере Кучмане, который бежал в Аргентину и сменил имя на Педро Рикардо Ольмо. Его смогли найти в 1975 году, однако тогда он избежал ареста и экстрадиции, а в 1986 году после ареста агентами Интерпола скончался в больнице в Буэнос-Айресе от сердечного приступа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые из упоминающихся в архивах людей прожили в Аргентине долгие годы и умерли там, другие, например Прибке, были экстрадированы и осуждены за преступления во время войны, третьи из Аргентины бежали в другие страны.
Ранее ФСБ России рассекретила признательные показания коменданта концлагеря "Заксенхаузен".
28.04.2025, 19:10 80521
В Алматы 30 апреля зазвучат сирены
В городе будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 30 апреля, в 11.00 в Алматы зазвучат сирены. В городе будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка, сообщает пресс-служба ДЧС города.
К общегородской сейсмотренировке готовятся заблаговременно: с 28 апреля проводится перехват радио-, телеканалов с заставкой о предстоящей плановой сейсмотренировке с рекомендациями сохранять спокойствие.
В день сейсмотренировки в 11.00 будет задействована городская система оповещения путем запуска сиренно-речевых установок, перехвата телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!!!" - это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС", - отметили в ведомстве.
Горожанам напомнили, что, услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации. Также необходимо подготовить тревожный чемоданчик, определить кратчайший маршрут в безопасное место.
Проводимая городская сейсмотренировка плановая, просим граждан сохранять спокойствие и принять активное участие", - добавили в ДЧС.
28.04.2025, 17:25 84771
В Алматы по 5 млн тенге выплатят ветеранам Великой Отечественной войны
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на внеочередной XXIX сессии маслихата депутаты поддержали инициативу о повышении размера единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы до 5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено увеличение размеров единовременной социальной помощи: 21 ветерану - с 1 до 5 млн тенге, 6149 труженикам тыла - с 50 до 100 тысяч тенге", - заявил руководитель управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.
По данным акимата, выплата будет производиться районными акиматами города без истребования заявлений, согласно предоставленным спискам НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Алматы на счета в банках второго уровня.
На сегодня в Алматы проживает 21 ветеран Великой Отечественной войны и 6149 тружеников тыла", - добавили в пресс-службе.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
28.04.2025, 12:04 84811
Ежегодно на предприятиях Казахстана погибает порядка 200 работников
В 2024 году возбуждено 215 уголовных дел по фактам несчастных случаев на производствах
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ежегодно на предприятиях допускается свыше 1400 несчастных случаев, из которых около 200 со смертельным исходом, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
По данным Минтруда, в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 15,3%, строительной отрасли - 12%.
По итогам 2024 года в правоохранительные органы направлено 1042 материала о несчастных случаях, по которым возбуждено 215 уголовных дел. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация более 7,7 тыс. производственных объектов.
Во вредных и опасных условиях труда занято более 470 тыс. работников. На основании результатов аттестации в 2024 году 679 тыс. работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда. На эти цели работодателями выделено 297,4 млрд тенге, что на 16,6% больше, чем в 2023 году", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В Минтруда добавили, что в мире ежегодно регистрируется около 270 млн несчастных случаев и 160 млн профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более 2 млн человек.
Напомним, на руднике "Бестобе" в Акмолинской области погиб работник.
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