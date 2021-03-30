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В Алматы наказывают подрядчиков за разрушенные дороги

29.03.2021 18334
В Алматы наказывают подрядчиков за разрушенные дороги
АЛМАТЫ. 29 МАРТА - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева за нарушение технологии работ к ответственности привлекают компании, осуществляющие строительство инженерных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решением Специализированного межрайонного административного суда (СМАС) компания "Монолит Дизайн-2030" лишена лицензии и обязана выплатить штраф в размере 800 МРП. Эта компания осуществляла строительство центральных коммуникаций в микрорайоне Тастыбулак. 
 
В 2020 году в отношении этой компании приняты административные меры за допущенные нарушения в производстве работ. В феврале жители микрорайона Тастыбулак обратились к акиму Алматы, сообщив о некачественном восстановлении дорог по завершении работ. 
 
На основании обращения проведена повторная проверка и по результатам выявленных нарушений направлены материалы в административный суд на лишение строительной лицензии. 
 
Ранее по ряду аналогичных нарушений решением суда подвида лицензируемой деятельности лишена компания "Сигма", проводившая строительство инженерных сетей в Алатауском районе. 
 
Повторные проверки назначены в отношении исполнителей по ряду других проблемных объектов, среди которых реконструкция инженерных сетей по улице Толе би, проведенная ТОО "АГС-ПЛАСТ" и ТОО "Сункар".
 
Напомним, недавно из-за некачественно проведенных инженерных работ ТОО "АГС-ПЛАСТ" на пересечении улиц Толе би - Муратбаева произошел обвал дорожного полотна.
 
Сейчас по всему городу усилен контроль за соблюдением стандартов в производстве строительных работ. По результатам проверок будут приниматься все исчерпывающие меры, вплоть до лишения лицензий.
 

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