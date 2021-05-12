В Алматы назначен руководитель управления городской мобильности

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сменился руководитель управления городской мобильности города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления городской мобильности назначен Гани Мурзаханов, сообщили в пресс-службе акимата.

Гани Мурзаханов с 2008 по 2016 годы работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. До назначения Мурзаханов работал директором ГКП "Алматы тазалык".

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