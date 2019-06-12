В Алматы нетрезвые учитель и завуч школы вступили в конфликт с подростками (ВИДЕО)

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Сети распространяется видео конфликта, произошедшего между двумя сотрудниками школы №160 в Алматы и подростками, передает Kazakhstan Today.





10 июня 2019 года несколько ребят гуляли около школы. Затем появились два мужчины в нетрезвом состоянии и начали приставать к детям. Пинать мопеды, пинать самих детей, одного даже ударили по лицу. Дети позвали на помощь родителей. Как выяснилось немного позже, эти два мужчины работники школы номер 160 Алатауского района. В футболке учитель физкультуры, а в костюме завуч по учебно-воспитательной работе", - говорится в описании к видео.

Автор сообщения также отметил, что мужчины на видео являются завучем и физруком школы №160, в микрорайоне Карасу, в момент конфликта они были пьяны.

Информацию подтвердили в школе. Директор отметила, что инцидент произошел не на территории школы, а учителя находятся в отпуске. Подростки, с которыми конфликтовали учителя, закончили школу в этом году, пишет inAlmaty.kz

Это работники нашей школы, завуч Имагамбетов и учитель физкультуры Талихов. Они находятся в трудовом отпуске. Я никак не одобряю и возмущена их поведением. Сейчас, пока они в отпуске, я не могу принять какие-то меры. У учителей отпуск длится 56 дней, то есть выйдут в конце июля. Тогда и будем в рамках закона рассматривать все вопросы. Утром я пригласила их к себе, но один сказал, что у него лицо изуродовано, а второй, что сейчас вызвал скорую. С родителями выпускников мы тоже общались, они сказали, что будут обращаться в органы по этому делу", - рассказала директор школы Гульнара Даулетова.

В пресс-службе полиции сообщили, что заявление по данному факту уже поступило в районное управление полиции. Правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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