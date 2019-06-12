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В Алматы нетрезвые учитель и завуч школы вступили в конфликт с подростками (ВИДЕО)

11.06.2019, 16:24 23167
В Алматы нетрезвые учитель и завуч школы вступили в конфликт с подростками (ВИДЕО)
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Сети распространяется видео конфликта, произошедшего между двумя сотрудниками школы №160 в Алматы и подростками, передает Kazakhstan Today.
 
Видео инцидента появилось в паблике kris_p_brothers_official в Instagram.

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Можете выложить у себя на странице ,эти двое мужчин работники школы 160 г Алматы ,мкр Карасу! Пьяные! Это завуч и физрук школы ,они возле школы побили двух школьников и ушли оттуда ,после приехали родители этих школьников! Да, г. Алматы, Алатауский район @akimat_almaty @qriim_mvdrk 10 июня 2019 года несколько ребят гуляли около школы. Затем появились два мужчины в нетрезвом состоянии и начали приставать к детям. Пинать мопеды, пинать самих детей, одного даже ударили по лицу. Дети позвали на помощь родителей. Как выяснилось немного позже, эти два мужчины работники школы номер 160 Алатауского района. В футболке учитель физкультуры, а в костюме завуч по учебно-воспитательной работе.

Публикация от Kris P Almaty (@kris_p_brothers_official)

 

10 июня 2019 года несколько ребят гуляли около школы. Затем появились два мужчины в нетрезвом состоянии и начали приставать к детям. Пинать мопеды, пинать самих детей, одного даже ударили по лицу. Дети позвали на помощь родителей. Как выяснилось немного позже, эти два мужчины работники школы номер 160 Алатауского района. В футболке учитель физкультуры, а в костюме завуч по учебно-воспитательной работе", - говорится в описании к видео.

 
Автор сообщения также отметил, что мужчины на видео являются завучем и физруком школы №160, в микрорайоне Карасу, в момент конфликта они были пьяны. 
 
Информацию подтвердили в школе. Директор отметила, что инцидент произошел не на территории школы, а учителя находятся в отпуске. Подростки, с которыми конфликтовали учителя, закончили школу в этом году, пишет inAlmaty.kz.
 

Это работники нашей школы, завуч Имагамбетов и учитель физкультуры Талихов. Они находятся в трудовом отпуске. Я никак не одобряю и возмущена их поведением. Сейчас, пока они в отпуске, я не могу принять какие-то меры. У учителей отпуск длится 56 дней, то есть выйдут в конце июля. Тогда и будем в рамках закона рассматривать все вопросы. Утром я пригласила их к себе, но один сказал, что у него лицо изуродовано, а второй, что сейчас вызвал скорую. С родителями выпускников мы тоже общались, они сказали, что будут обращаться в органы по этому делу", - рассказала директор школы Гульнара Даулетова.

 
В пресс-службе полиции сообщили, что заявление по данному факту уже поступило в районное управление полиции. Правоохранительные органы будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.
 

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