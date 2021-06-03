В Алматы обсудили детали предстоящей переписи населения

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Руководитель департамента статистики Алматы Айдар Абилдабеков рассказал о деталях проведения переписной кампании в Алматы и Казахстане, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы департамента статистики, в отличие от двух прошлых переписей предстоящая будет "максимально цифровизована". Обновлённый процесс сбора данных о населении будет проводиться двумя способами.

Первый способ - через специализированный ресурс sanaq.gov.kz. На сайте респонденты вне зависимости от места их нахождения самостоятельно смогут заполнить переписные листы на себя и членов семьи. Портал будет доступен круглосуточно с 1 сентября по 15 октября 2021 года. Второй способ - это традиционный обход жилых домов. Обходить будут граждан, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Подомовой обход запланирован с 1 по 30 октября", - пояснили в пресс-службе акима Алматы.

После завершения электронного опроса и подомового обхода интервьюеры проведут контрольный обход 10% респондентов на своих участках для проверки охвата и достоверности данных.

В результате проведения переписи населения будет получен широкий круг показателей. Итоги переписи будут необходимы регионам, которые получат точные данные о численности населения и его составе в разрезе районов, городов и сел. На основе этих данных будут приниматься своевременные управленческие решения.

Зная, где и сколько проживает людей разного возраста, государство может планировать строительство детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Кроме того, итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь людей влияют экономические кризисы, эпидемии, а также помогают подвести результаты национальных проектов", - пояснил спикер.

Руководитель департамента статистики Алматы сообщил, что в этом году будут переписаны не только граждане Республики Казахстан, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны. А также казахстанцы, находящиеся за границей в связи с выполнением служебных государственных обязанностей и на учебе по программе "Болашак".

Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие за рубежом, а также выехавшие за рубеж на работу или учебу на срок 12 месяцев и более, иностранные граждане, работающие в дипломатических и других представительствах своих государств, иностранные военнослужащие и члены их семей не будут подлежать переписи населения.

По словам Абилдабекова, перечень вопросов переписи текущего года расширен. Теперь переписной лист включает в себя 67 основных вопросов и 20 уточняющих, сформированных согласно рекомендациям европейских статистиков.

В департаменте статистики готовы принять на подработку переписной персонал, так как в октябре им понадобится порядка 2 тыс. интервьюеров и резервистов. Желающие могут обратиться в кадровую службу по адресу: улица Абая, 125.

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